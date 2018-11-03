msb hava harp okulu askeri öğrenci alım sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'na ara sınıftan askeri öğrenci alım başvuru sonuçları açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sayfası üzerinden yayımlanan açıklamada '' MSB Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okuluna Ara Sınıftan Askeri Öğrenci Temini kapsamında 07, 08 ve 09 Kasım 2018tarihlerinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday çağrıları planlanmıştır.'' açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak / ANKARA adresinde hazır bulunacaklar.

Seçim Aşaması Faaliyetleri;

a. 07 Kasım 2018 tarihinde; Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme ve Fiziki Yeterlilik Testi yapılacak.

b. 08 Kasım 2018 tarihinde; Psikomotor Testi ( Kara Harp Okulu Komutanlığında) yapılacak.

c. 09 Kasım 2018 tarihinde; Mülakat ve Hastane Sevk İşlemleri yapılacak.

ç. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların sınavlara gelirken yanlarında spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.



Adayların sınavlara gelirken getirmesi gereken belgeleri görmek için tıklayınız.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecek.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol edin.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecek.

Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız!

Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız!

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresine bakabilirsiniz.

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