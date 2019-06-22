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MSB Genelkurmay Başkanlığı Personel Alım Sonuçları Açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Sistemi üzerinden yayınlanan duyuruda Genelkurmay Başkanlığı personel alım sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte detaylar...

MSB Genelkurmay Başkanlığı Personel Alım Sonuçları Açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Sistemi üzerinden yayınlanan duyuruda Genelkurmay Başkanlığı personel alım sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte detaylar...

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:53
MSB Genelkurmay Başkanlığı Personel Alım Sonuçları Açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Sistemi üzerinden yayınlanan duyuruda Genelkurmay Başkanlığı personel alım sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte detaylar...

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SİLAHLI KUVVETLER UZMAN YARDIMCILIĞI TEMİNİ SONUÇLARI


1.    Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı temini kapsamında yapılan sınav sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
2.     Sınav aşamalarını asil olarak tamamlayan adaylara, mülakat öncesi seçmiş oldukları hastanelerden "TSK'DA MEMUR OLUR/OLAMAZ " kararlı sağlık kurulu raporu almaları maksadıyla hastane sevk belgeleri iletişim adreslerine posta/kargo yolu ile gönderilecektir. 

3.    Sağlık Kurulu raporu işlemleri ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri olumlu sonuçlanan adaylara, kılavuzda belirtilen alım kontenjanlarına göre çağrı yapılacaktır. 

4.    Başvuru esnasında beyan etmiş olduğu iletişim bilgilerinde değişikliği olan adaylar, dilekçe ile durumunu MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/Ankara adresine bildirecektir.

5.    Bu açıklamalar tebliğ niteliğinde olup, ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

       Sınav Sonucunuzu görmek için tıklayınız...

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msb genelkurmay başkanlığı personel alım sonuçları açıklandı
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