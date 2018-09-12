MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sayfası üzerinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere lisans mezunu Subay alım ilanı yayımlandı.

Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

1. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı "Subay Temini" Seçim Aşaması Faaliyetleri 17- 21 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

3. Seçim Aşamaları iki gün sürecektir.

1'inci gün : Kayıt-Kabul, Fiziki Değerlendirme ve Fiziki Yeterlilik Testi.

2'nci gün : Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri

4. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adaylar spor kıyafetlerini (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) yanlarında getirmesi gerekmektedir.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

6. Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi"ne alınmayacaklardır.

7. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

8. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir.

9. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.

10. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

11. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

12. Seçim aşaması faaliyetleri süresince adaylara öğle yemeği verilecektir.

13. Başvuru sonucunuzu ve sınav tarihinizi görmek için tıklayınız!

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yer alan insan kaynakları bölümüne bakınız.

İlave sorularla ilgili irtibat numarası : 0 (312) 562 05 43

Fax (Belgegeçer) : 0 (312) 319 43 67

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