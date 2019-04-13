MSB'den Uzman Erbaş Duyurusu!

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine alınan / alınacak uzman erbaşlar için yeni bir duyuru yayınlandı. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan duyuru şöyle;

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2019 YILI UZMAN ERBAŞ TEMİNİ



1. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı "2019 Yılı Uzman Erbaş Temini" faaliyeti 05 Mart 2019 tarihinde başlamış, başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar gruplar halinde 30 Mayıs 2019 tarihine kadar seçim aşaması faaliyetlerine çağrılmıştır.

2. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklardır.

3. Şehir dışından gelen adaylara yönelik olarak;

* MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına (Cebeci/ANKARA) ulaşabilmeniz için; AŞTİ Otobüs terminalinde indikten sonra ANKARAY metro hattını kullanarak ve DİKİMEVİ durağında inerek Cebeci?ye gelebilirsiniz.

* DİKİMEVİ durağında indikten sonra Tıp Fakültesi Caddesi istikametinde 300 metre yürüyerek MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşabilirsiniz.

4. Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecektir.

Seçim Aşamaları;

a. Yazılı Sınav

b. Evrak Kontrol

c. Fiziki Değerlendirme

ç. Fiziki Yeterlilik Testi

d. Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

5. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

6. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir.

7. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı nizamiyesi önünde seyyar satıcılar tarafından satılan güvenlik formu, dosya, zarf, kalem ve silgi gibi malzemeleri satın almayınız. Sınav salon görevlileri tarafından sınav salonunda kalem ve silgi hazır bulundurulacaktır.

8. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

9. Adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) 'adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır'onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

10. İlköğretim/ortaokul mezunu olan adaylar sadece Uzman Onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise sadece Uzman Çavuş olarak değerlendirilecektir.

11. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

12. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

13. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

14.Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

15.Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

16.MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında Sınav ve Mülakat süresince sabah kahvaltısı ikramında bulunulacaktır.

17.Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...





18.Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız...





UYARI: Başvuru kılavuzunda sayfa 7-8?de sınavlara gelirken evrak olarak yanınızda neler getireceğiniz listelenmektedir. İstenilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir. Size ücret karşılığı evrak vermeye çalışanlara itibar etmeyiniz.)



Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yer alan insan kaynakları bölümüne bakınız.



İlave sorularla ilgili irtibat numarası : 0 (312) 562 05 43

Fax (Belgegeçer) : 0 (312) 319 43 67

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA