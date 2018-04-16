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MSB'den Hava Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay Temini Duyurusu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında 4 ve 5'inci dönem Muvazzaf Astsubay temini duyurusuna yer verildi.

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MSB'den Hava Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay Temini Duyurusu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında 4 ve 5'inci dönem Muvazzaf Astsubay temini duyurusuna yer verildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:16
MSB'den Hava Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay Temini Duyurusu

Milli Savunma Bakanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

MSB resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan son dakika açıklamasında 4 ve 5' inci dönem Muvazzaf Astsubay alımı katılış tarihleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede temin faaliyetleri kapsamında katılış tarihleri adaylara duyuruldu.

Duyuru şu şekilde;

HV.K.K.LIĞI DIŞ KAYNAK 4’ÜNCÜ VE 5 ’İNCİ DÖNEM MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ KATILIŞ İŞLEMLERİ DUYURUSU

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynak 4’üncü ve 5’inci Dönem Muvazzaf Astsubay Temini Faaliyeti Katılış İşlemleri ile ilgili durumunuzu öğrenmek için tıklayın

2018 ASTSUBAY ALIMLARI NE ZAMAN?

Hava Kuvvetleri Komutanlığı muvazzaf astsubay alımları hakkında herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl alımlar Kasım ayında yapılmıştı. Bu yıl da yine aynı tarihlerde olması bekleniyor.

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