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MSB 2018'de 3 Bin 755 Subay, 5 Bin 375 Astsubay Alımı Yapacak

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri 2018 yılında 43 bin personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Yenişafak gazetesinde yer alan haberde TSK'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki ihraçlardan dolayı açığı kapatmak ve yeni alımlar yapmak için hazırlandığı belirtilmişti.

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MSB 2018'de 3 Bin 755 Subay, 5 Bin 375 Astsubay Alımı Yapacak

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri 2018 yılında 43 bin personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Yenişafak gazetesinde yer alan haberde TSK'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki ihraçlardan dolayı açığı kapatmak ve yeni alımlar yapmak için hazırlandığı belirtilmişti.

04 Ocak 2018 Perşembe 18:00
MSB 2018'de 3 Bin 755 Subay, 5 Bin 375 Astsubay Alımı Yapacak

MSB 2018'de 3 Bin 755 Subay, 5 Bin 375 Astsubay Alımı Yapacak

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri 2018 yılında 43 bin personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Yenişafak gazetesinde yer alan haberde TSK'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki ihraçlardan dolayı açığı kapatmak ve yeni alımlar yapmak için hazırlandığı belirtilmişti.

Geçtiğimiz yılda 45 bin personel alımı hedefleyen ve bunu sosyal medya üzerinden yapıtğı paylaşımla duyuran Milli Savunma Bakanlığı'nın bu yıl içerisinde Kuvvet komutanlıklarına 3 bin 755 subay, 5 bin 375 astsubay alımı hedeflediği belirtildi.  Milli Savunma Bakanlığı 2016 ve 2017 yılında FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 8 bin 668 personeli ihraç etmiş, geçtiğimiz yıl açığın kapatılması için 1763 subay, 4 bin 135 astsubay alımı gerçekleştirmişti.

BAKANLIĞIN 43 BİN PERSONEL ALIMIYLA İLGİLİ HABER İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan geçtiğimiz gün FETÖ itirafçısı olarak teslim olan Yüzbaşı Akın'dan sonra TSK personelinin tamamının dosyalarının raflardan indirildiği, 7'den 70'e tüm personelin inceleneceği bildirilmişti. Alımların en zaman yapılacağı konusunda Milli Savunma Bakanlığı'ndan net bir bilgilendirme henüz yapılmadı. Tüm gelişmeler ve detaylar Bakanlığın resmi internet sayfası olan www.msb.gov.tr adresinden takip edilebilecek.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.01.2018 18:04
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Yorumlar
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Süleyman 4 saat önce

Hadi bakalım daha çok alım bekliyoruz

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Emre 4 saat önce

Peki tarih ve klavuzu bir anonce yayinlansa

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selda 3 saat önce

Keşke yaşı yükseltseler ben 90'liyim

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Berkay 3 saat önce

Yas sartını cok dusuk tutuyorsunuz en azından pomem gibi yapın.

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serdar ankan 58 dakika önce

Önlisans yas şartı 28 olsun sayın bakanımız yardımcı olun ne olur inşAllah sesimizi duyan birileri olur

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İsmail 43 dakika önce

Lise mezunlarınada hqk tanıns keşke

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