MSB 2018'de 3 Bin 755 Subay, 5 Bin 375 Astsubay Alımı Yapacak

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri 2018 yılında 43 bin personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Yenişafak gazetesinde yer alan haberde TSK'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki ihraçlardan dolayı açığı kapatmak ve yeni alımlar yapmak için hazırlandığı belirtilmişti.

Geçtiğimiz yılda 45 bin personel alımı hedefleyen ve bunu sosyal medya üzerinden yapıtğı paylaşımla duyuran Milli Savunma Bakanlığı'nın bu yıl içerisinde Kuvvet komutanlıklarına 3 bin 755 subay, 5 bin 375 astsubay alımı hedeflediği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı 2016 ve 2017 yılında FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 8 bin 668 personeli ihraç etmiş, geçtiğimiz yıl açığın kapatılması için 1763 subay, 4 bin 135 astsubay alımı gerçekleştirmişti.

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Öte yandan geçtiğimiz gün FETÖ itirafçısı olarak teslim olan Yüzbaşı Akın'dan sonra TSK personelinin tamamının dosyalarının raflardan indirildiği, 7'den 70'e tüm personelin inceleneceği bildirilmişti. Alımların en zaman yapılacağı konusunda Milli Savunma Bakanlığı'ndan net bir bilgilendirme henüz yapılmadı. Tüm gelişmeler ve detaylar Bakanlığın resmi internet sayfası olan www.msb.gov.tr adresinden takip edilebilecek.

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