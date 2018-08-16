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Milli Savunma Bakanlığı 26 Kamu Personeli Alımı

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımladığı ilanla lise mezunu adayların başvurabileceği 26 personel alımı yapacağını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı 26 Kamu Personeli Alımı

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımladığı ilanla lise mezunu adayların başvurabileceği 26 personel alımı yapacağını duyurdu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:57
Milli Savunma Bakanlığı 26 Kamu Personeli Alımı

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımladığı ilanla lise mezunu adayların başvurabileceği 26 personel alımı yapacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanlarda alınacak personellerin pozisyonları şöyle;

  • Lastik teknisyeni,
  • Lastik imal işçisi,
  • Metal sac işleme işçisi ve armadör işçisi,
  • Saraç,
  • Otomotiv kaporta işçisi,
  • Uçak bakım teknisyeni,
  • Boyacı,
  • Metal teknolojisi teknisyeni 

Yukarıda sıralanan pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 26 personel alımı yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı ilanlara başvurular 15 Ağustos 2018 ile 27 Ağustos 2018 tarihleri arasında iş ilan numaralarıyla beraber Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri veya Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımlarının 24’ünde KPSS puan şartı aranmamaktadır. 2 personel alımında ise puan şartı olmadan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmiş olmak yeterli olarak belirtiliyor. 2 personel alımına kişisel durumu eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan adaylar başvurabilir.

Bakanlık 26 personel alımında adayların; lise ve dengi okulların araç yapımı ve tamiri, motor, otomotiv teknolojisi, uçak bakım teknisyenliği, ayakkabı teknolojisi, ayakkabıcılık, motorlu araç teknolojisi, otomotiv gövde, iş makineleri, lastik üretimi, lastik teknolojisi, kimya teknolojisi, metal teknolojisi, metal işleri, metal doğrama, iş makineleri gibi bölümlerinden mezun olması şartını gerekli görüyor.

Milli Savunma Bakanlığı 26 personel alımı başvuruda kullanılacak ilan numaraları şöyle;

Son Başvuru Tarihi: 27 Ağustos 2018

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.08.2018 16:33
Anahtar Kelimeler:
milli savunma bakanlığı kamu personeli alımı
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