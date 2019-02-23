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Milli Savunma Bakanlığı 13 bin sözleşmeli er alıyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından personel temin sayfası üzerinden yeni bir duyuru yayımladı. MSB'den yayımlanan duyuruya göre 13 bin sözleşmeli er alınacak. İşte başvuru şartları...

Milli Savunma Bakanlığı 13 bin sözleşmeli er alıyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından personel temin sayfası üzerinden yeni bir duyuru yayımladı. MSB'den yayımlanan duyuruya göre 13 bin sözleşmeli er alınacak. İşte başvuru şartları...

23 Şubat 2019 Cumartesi 09:47
Milli Savunma Bakanlığı 13 bin sözleşmeli er alıyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından personel temin sayfası üzerinden yeni bir duyuru yayımladı. MSB'den yayımlanan duyuruya göre 13 bin sözleşmeli er alınacak. İşte başvuru şartları...

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetler Komutanlığı'na 2019 yılında sözleşmeli er alımı yapacak. Yayınlanan ilanda başvuru şartları ve sınav ile ilgili detaylar belli oldu. 

En az ilköğretim mezunu olup, 25 yaşını bitirmeyenler (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyanlar Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe başvurabilir.

Başvuru şartları;

-Türk vatandaşı ve erkek olmak,

- En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

- Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar),

- Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsunilişiği kesilmemiş olmak,

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erolarak istihdam edilmemiş olmak,

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

- Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

a - Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

b - Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

c - 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

- Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler içinBirlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi(Ek-2)almış olmak,

-Boy ve kilo standartlarıtablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği YönetmeliğindeSözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak,

- Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

2019 Sözleşmeli Er Başvuruları Başladı! İşte Başvuru Şartları!
2019 Sözleşmeli Er Başvuruları Başladı! İşte Başvuru Şartları!
Son Güncelleme: 23.02.2019 09:52
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