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Milli Güvenlik Kurulu 20 Kamu Personeli Alımı Yapıyor!

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 20 Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.

Milli Güvenlik Kurulu 20 Kamu Personeli Alımı Yapıyor!

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 20 Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.

09 Kasım 2018 Cuma 12:42
Milli Güvenlik Kurulu 20 Kamu Personeli Alımı Yapıyor!

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 20 Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında münhal bulunan 6 ncı derece kadrolarda görev yapmak üzere Giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamaiı) ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 20 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır. Alınacak uzman yardımcılarının öğenim grubu, sayısı, Giriş (Sözlü) sınavına çağılacak aday sayısl ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:" ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlan taşımak,

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğetim kurumlarından mezun olmak,

Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığ yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/0l/l984 ve düa sonra doğanlar başvurabilecektir),

Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlanndan (KPSS) KPSSP8, KPSSIl, KPSSPI6, KPSSP2I, KPSSP26, KPSS28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) sınavına çağılırlar),

Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak, 6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Diğer detaylar için başvuru kılavuzunu incelemeniz gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 Uzman Yardımcısı Alacak

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.11.2018 13:51
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