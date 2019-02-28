Lise Mezunu Subay ve Astsubay Olmak İsteyenler Dikkat! MSÜ 2019 Kılavuzu Değişti!

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden Milli Savunma Üniversitesi 2019 lise mezunu subay ve astsubay öğrenci temini ile ilgili yayınlanan kılavuzda değişiklik olduğuna dair yeni bir duyuru yayınlandı. İşte detaylar...

Yayınlanan duyuru şöyle;

ÖSYM tarafından yayımlanan 2019-YKS kılavuzunda yer alan "2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS?nin diğer oturumlarına girebileceklerdir." esası gereğince "2019-MSÜ Kılavuzunda" aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.

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DİKKAT: Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2?nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

1) Harp Okulları için 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.) ile YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT),

2) Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019 Yılı YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.) girmeleri gerekmektedir. Harp Okulları için 2019 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2019 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.), hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

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7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan 2019-YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmış (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.) ve MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2019-YKS TYT taban puanı almış olmak, (2018 Yılı TYT puanı ile 2019 Yılı TYT sınavına girmeyecek adaylar MSB tarafından TYT puanına bir taban puan konulacağı hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.)

b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan 2019-YKS TYT (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.) ile 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan 2019-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2019-YKS AYT Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,

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DİKKAT: Harp Okulları için 2019 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

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4) 2019-MSÜ sınavına katılan ve TYT (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.) /AYT sınavı başvurusu yapan adaylardan birinci tercihi Hava Harp Okulu olanların (birinci tercihler yeterli olmaz ise diğer tercihlere göre) 2019-MSÜ Sayısal Puanı en yüksekten başlayarak oluşturulacak sıralama listesine göre önceden belirlenen kontenjan miktarı kadar aday Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenecek, diğer adayların Hava Harp okulu adaylıkları sonlandırılacaktır. Bu adaylar 2'nci seçim aşamalarında diğer adaylardan farklı olarak Psikomotor Testine tabi tutulacaktır. 2'nci seçim aşamaları sonunda başarılı olan adaylardan Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişlidir. raporu alanlar, 2019-MSÜ Sayısal Puanı (100'lük sisteme dönüştürülerek), FYT ve Mülakat notları, MSB'nin belirleyeceği oranlar dahilinde hesaplanarak sıralanır. Bu adaylardan Öğrenci Seçim Uçuşu (ÖSU) kontenjanına girmeye hak kazananlar ÖSU eğitimine başlatılacaktır. Kontenjana giremeyen adayların Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak, varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam edecektir. ÖSU'yu başarı ile bitiren adaylar HHO kontenjanı dahilinde yerleştirme esaslarına göre sıralamaya tabi tutulacaklardır.

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a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı

Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.) puanı,

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Milli Savunma Üniversitesi

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü

KHO 2019 YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Sınav Puanı

DHO 2019-YKS Sayısal Sınav Puanı

HHO 2019-YKS Sayısal Sınav Puanı

Asb.MYO 2019-YKS TYT Sınav Puanı (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.) (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu dahil)

3) 2'nci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, Fiziki Yeterlilik Testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanı (Harp Okulları için 2019-YKS Sayısal/Eşit Ağırlık Sınav Puanı, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT Sınav Puanı (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.), Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT sınav puanı (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.) ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacaktır.) türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan Aday Değerlendirme Puanları tespit edilecektir. 2'nci Seçim Aşamaları sona erdiğinde sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

6) Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-YKS TYT'den (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.), Harp Okulları için 2019 YKS Sayısal/Eşit Ağırlık'tan Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.

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