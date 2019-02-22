Lise Mezunu Subay ve Astsubay Olacaklar Dikkat!

Milli Savunma Üniversitesi lise mezunu subay ve astsubay öğrenci alımları devam ediyor. Lise mezunu adayların merak ettiği sorular ile ilgili açıklayıcı cevaplar Milli Savunma Üniversitesi tarafından yayınlandı. İşte subay ve astsubay öğrenci alımı ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları... Sınav başvurumu nerelerden yapabilirim? Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla http://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınav başvuru ücreti ne kadardır? Sınav başvuru ücreti 96 TL’dir.

Sınav başvurusunu internetten değil de sınav başvuru merkezlerinden yapan kişiler ilave bir ücret öderler mi? Başvuru merkezleri tarafından başvuru işlemini yapan adaylardan ilave 10 TL başvuru hizmeti ücreti alınır.

Sınav başvurumu geç başvuru tarihinde yaptığım takdirde ilave bir ücret öder miyim? Geç başvuru tarihinde(07 Mart 2019) başvurusunu yapacak adaylar 144 TL başvuru ücreti ödeyeceklerdir.

Sınav başvuru ücretimi nerelerden yatırabilirim? Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Belirtilen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan kişiler sınava girebilir mi? Kılavuzda belirtilen başvuru tarihlerinde ve 07 Mart 2019 geç başvuru tarihinde sınav ücretini yatırmayan kişiler sınava giremezler.

Çifte vatandaşlığı olan bir kişi Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurabilir mi? Çifte vatandaşlığı olan bir kişi, Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurabilir ancak okula alınabilmesi için T.C. dışındaki vatandaşlığından vazgeçmesi gerekir.

Astsubay Meslek Yüksekokullarına bayan adaylar başvurabilir mi? Bayan adaylar yalnızca Harp Okullarına başvurabilir.

1997 Yılı ve öncesinde doğmuş kişiler Asb.MYO’na başvurabilir mi? 1997 yılı ve öncesi doğan adayların Asb.MYO’na başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

1998 Yılı ve öncesinde doğmuş kişiler Harp Okullarına başvurabilir mi? 1998 yılı ve öncesi doğan adayların Harp Okullarına başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

2016 Yılı ve öncesinde lise ve dengi okullardan mezun olan kişiler Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurabilir mi? Lise ve dengi okullardan 2016 yılı ve öncesi mezun olan kişilerin başvurusu (yaş kriterleri uysa dahi) sistem tarafından engellenecektir.

2019 Yılında lise ve dengi okullardan mezun olacak kişiler MSÜ’ne başvurabilirler mi? Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam eden adayların 2019 yılında Harp Okulu ve Asb.MYO’nun kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmaları gerekmektedir.

Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurabilmek için hangi lise türlerinden mezun olmak gerekir? Her lise türünden mezun olan adaylar MSÜ’ne başvurabilir.

Milli Savunma Üniversitesi’nde okuyabilmek için YKS-TYT ve YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunlu mudur? Asb.MYO için YKS-TYT ve Harp Okulu için YKS- TYT ile YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunludur.

2019-MSÜ ‘‘Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına’’ hangi illerde katılabilirim? Adaylar sınav merkezi tercihi olarak kendi adres ilini tercih edebileceklerdir. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz.

Tercih işlemlerimizi nereden yapabiliriz? 2019–MSÜ’ye katılan adaylar Harp Okulu ve Asb. MYO tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresine girerek yapabilirler.

2’nci Seçim aşamalarına nerede katılmamız gerekmektedir? 2’nci Seçim aşamaları’na MSB Kara Harp Okulu Komutanlığı (ANKARA)’nda katılmanız gerekmektedir.

2’nci Seçim aşamaları kaç gün sürmektedir? 2’nci seçim aşamaları, sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere; Hava Harp Okulu adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün Psikomotor Testi, üçüncü gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün, Diğer Okulların adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak şekilde 2 gün sürecektir.

Harp Okulu ve/veya Asb.MYO Seçim aşamalarına katılarak bu aşamaların herhangi birinden Elenmek/Ayrılmak diğer Yükseköğretim Kurumlarına başvurmaya engel oluşturur mu? Adayların Diğer Yükseköğretim Kurumlarına Başvurma Hakları Devam Edecektir.

MSÜ’ne çağrı ve kesin kayıt için Şehit-Gazi Çocuklarına özel bir kontenjan ayrılır mı? Şehit ve gazi çocuklarının 2’nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2019-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-YKS TYT’den, Harp Okulları için 2019 YKS Sayısal/Eşit Ağırlık’tan Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90’ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın %5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.

Şehit-Gazi Çocukları kapsamına kimler girer? Şehit-Gazi Çocukları kapsamına yalnızca öz annesi veya babası şehit-gazi olanlar girer.

Kılavuzda belirtilen tarihlerde tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci Seçim Aşamalarına Çağrılırlar mı? Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Adayların ilk tercihleri dışındaki bir tercihlerine yerleşmeleri durumu olabilir mi? Aday yerleştirme işlemlerinde öncelikle aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı sırası olacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 ( beş ) iş gününe kadar adayların ilk tercihi dikkate alınacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 ( beş ) iş gününde ise intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO’ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.

Tercihleri arasında Bando Asb. MYO olan adayların 2. Seçim Aşamaları’nda ilave bir sınava girmeleri gerekir mi? Tercihleri arasında Bando Asb.MYO olan adayların ilave olarak Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir.

Vücudunda dövme veya yara izi olan kişiler Askeri Öğrenci olabilir mi? Bu konuda ayrıntılı bilgi için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin tatuaj ve yara izi ile ilgili bölümünü inceleyiniz.

Adaylar Fiziki Değerlendirme sonuçlarına itiraz edebilir mi? Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez.

Adaylar Fiziki Yeterlilik Testi Sonuçlarına itiraz edebilirler mi? Fiziki Yeterlilik Testi sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday ‘0’ puan aldığı her branş için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. ( Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz! ) Fiziki Yeterlilik Testine itiraz aynı gün içerisinde test bitimine müteakip en fazla 45 dakika sonrasında yapılır. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. İtiraz komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

Adaylar Psikomotor Testine itiraz edebilir mi? Psikomotor Testinin itirazı yapılmaz ve her adayın tek giriş hakkı vardır.

Daha önce Askeri Okullardan çıkan/çıkarılan öğrenciler tekrar MSÜ’nde okuyabilir mi? MSÜ’nde okuyabilmek için askeri okullardan çıkmış/çıkarılmış olmamak gerekmektedir.

07 Nisan 2019 Tarihinde yapılacak olan 2019- MSÜ Sınavının puanları yerleştirme işlemlerinde kullanılacak mı? 2019-MSÜ Sınavı Puanları yalnızca adayların 2’nci seçim aşamalarına çağrı işlemlerinde kullanılacaktır.

Okul disiplin cezaları MSÜ’de okumaya engel teşkil eder mi? Giriş koşullarına engel teşkil eden adli cezalar hariç okulda alınan disiplin cezaları MSÜ’nde okumaya engel teşkil etmez.

Aday Değerlendirme Puanı (ADP) nedir ve ne için kullanılır? Adaylar ADP’na göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı; Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), puanı, Fiziki Yeterlilik Testi Puanı, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için), Mülakat Puanından oluşmaktadır.

Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına kimlerin katılması gerekir? Tercihleri arasında Bando Asb.MYO olan ve 2’nci Seçim Aşamaları’na çağrılan adayların, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na katılmaları gerekmektedir.

2’nci Seçim Aşamaları Sonuçlarını nasıl elde edebiliriz? 2’nci Seçim Aşamaları sona erdiğinde sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yoluyla bir duyuru yapılamayacak, belge gönderilmeyecektir.

Aday Yerleştirme İşlemlerinde kullanılan 2019- YKS puan türlerine Ortaöğretim Başarı Puanı eklenecek midir? Aday yerleştirme işlemlerinde 2019-YKS puan türlerinin ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali (HAM PUAN) kullanılacaktır.

İntibak eğitimi esnasında öğrencilerin giyecek, yiyecek ve yatacak ihtiyaçları karşılanacak mıdır? İntibak eğitimi süresince adayların giyecek, yiyecek ve yatacak ihtiyaçları Okul Komutanlıkları tarafından karşılanacaktır.

Harp Okuluna yerleşen bir aday Asb.MYO tercihlerine geçiş yapabilir mi? Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okullarına yerleşen hiç bir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

Öğrenci Seçme Uçuşu(ÖSU)’na kimlerin katılması gerekir? 1’inci Tercihi Hava Harp Okulu olan ve “Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişlidir’’ sağlık raporu alanlardan; 2019-MSÜ, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat notları esas alınarak hesaplanan puana göre ÖSU kontenjanına giren adaylara ÖSU uygulanacaktır.

Adayların hangi tarihte nerede ÖSU’ya katılacağı adaylara nasıl duyurulacak? Adayların hangi tarihte, nerede ÖSU’ ya katılacağı Hava Harp Okulu tarafından adaylara duyurulacaktır. ÖSU süresince adayların kalacak yer ve yemek ihtiyaçları ile uçuş kıyafetleri HHO tarafından karşılanacaktır.

Hava Harp Okulu (HHO) kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU’da başarılı olmaları durumunda HHO’na Yerleştirilirler mi? Kontenjana giremeyen adaylar ÖSU’da başarılı olsalar dahi HHO intibak eğitimine alınmazlar.

Tüm aşamaların sonucunda Asil/Yedek listesi ilan edilecek midir? Bu yıl Asil/Yedek listesi değil Sıralama Listesi ilan edilecektir.

“Askeri Öğrenci Olur, Kategori-1 Hava Aracında Uçucu Yetiştirilmeye Elverişli Değildir Raporu alan adayların askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır mı? “Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir’’ kararlı rapor alan adayların HHO adaylıkları sonlandırılır.Bu şekilde rapor alan adayların diğer okul tercihleri var ise diğer okullar için adaylıkları devam edecektir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı Nedir? 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında harp okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Yeterlilik Sınavı” uygulanacak, yeterli notu alan ve muafiyet için gerekli diğer şartları sağlayan öğrenciler, belirlenecek kontenjan dâhilinde hazırlık sınıfından muaf tutularak 1’inci sınıfa başlatılacaktır.

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Başarılar Dileriz…