Lise Mezunu Muvazzaf Astsubay Alım Duyurusu!

Jandarma Genel Komutanlığının (JGK) muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması kapsamında Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSGF) 220 erkek öğrenci alımıyapılacağı açıklandı.

Başvuru yapmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması talep ediliyor. Eğitim mezuniyet derecesi ise Lise veya dengi okullardan mezun olmak olarak duyuruldu.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK FAKÜLTESİ (JSGF) 220 ERKEK ÖĞRENCİ ALIMI DETAYLARI

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi sadece Ankara'da bulunmaktadır ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ihtiyacı kadar öğrencilerin subay olarak yetiştirilmesi kapsamında liseden sonra bir yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıl lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Bu nedenle öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi subay diplomasının yanı sıra ulusal ve uluslararası lisans diploması da verilecektir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinden mezun olan subaylar Türkiye genelinde emniyet ve asayişin sağlanması adına görev yapmaktadır ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinde eğitim göre tüm öğrencilerin yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim vb. maliyetleri devlet tarafından karşılanacaktır.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK FAKÜLTESİ 220 MUVAZZAF SUBAY ERKEK ÖĞRENCİ ALIMI GENEL HUSUSLARI

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruya göre öğrencilerden talep edilen genel hususları;

1- Lise veya dengi okul mezunları veya kayıt tarihine (09 Eylül 2019) kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir.

2- Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine ön başvuru yapabilmek için; ÖSYM tarafından yapılan 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) aldıkları puan esas alınarak;

(1) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 150 veya üzerinde olmak,

(2) Alan Yeterlilik Testi’nden (AYT);

Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre, sıralamada en az 250.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

Sözel (SÖZ) puan türüne göre, sıralamada en az 50.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

Sayısal (SAY) puan türüne göre, sıralamada en az 100.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

(3) Şehit ve malul eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanların (EA, SÖZ, SAY) en az %80’ini almış olması gereklidir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine temin edilecek (220) öğrenci kontenjanının; (1) %65’i (143 öğrenci) Eşit Ağırlık (EA) puan türünden (7 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından),

(2) %25’i (55 Öğrenci) Sayısal (SAY) puan türünden (3 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından),

(3)%10’u (22 Öğrenci) Sözel (SÖZ) puan türünden (1 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından) oluşacaktır.

YKS sınav sonucu olmayan veya belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön başvuru yapan adaylar tercih ettiği puan türüne ve o puan türü için belirlenen kontenjana göre en yüksek puandan düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının en az on katı kadar adaya https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden “Seçme Sınavlarına Çağrılma ” duyurusu yapılacaktır.

NOT : Adaylar tek tercih yapacaktır. Sayısal ve Sözel puan türlerinin herhangi birinde kontenjanın dolmaması durumunda eksik kalan kontenjanlar Eşit Ağırlık puan türüne aktarılacaktır.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK FAKÜLTESİ 220 MUVAZZAF SUBAY ERKEK ÖĞRENCİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru kapsamında talep edilen genel başvuru şartları şu şekildedir;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2- Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya 09 Eylül 2019 tarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,

3- Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi’ne (PTS) yüklemek,

4- Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak yaşamamak,

5- Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

Milli Savunma Üniversitesinin 2019 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine başvuruda geçerli sayılacaktır.

Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, TSK, J.Gn.K.lığı ve Sah.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre vücudun herhangi bir yerinde dövme, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.),

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı 7’nci Bölümündeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle irtibatı ve iltisaklı bulunmamak

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

Tablo-1’de yer alan Yaş-Boy-Kilo-VKİ sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

TSK, J.Gn.K.lığı ve Sah.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların okulla ilişikleri kesilecektir.

Başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecek, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecektir.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK FAKÜLTESİ 220 MUVAZZAF SUBAY ERKEK ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi 220 muvazzaf subay erkek öğrenci alımı başvuru tarihleri ve detayları şöyle;

Adaylar ön başvurularını sadece " https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" web adresi üzerinden yapmak zorundadır ve e- Devlet üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.

Ön başvurular 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak ve 26 Temmuz 2019 tarihinde saat 17:00 sularında sona erecektir.

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