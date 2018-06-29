Komando Okulunda Bir İlk (Komando Asker Alımı Artacak)

Jandarma komando okulunda bir ilk yaşandı.

8 Azerbaycan, 4 Ürdün, bir Kırgızistan, bir Senegal uyruklu askerin de yer aldığı tören saygı duruşu ile başladı ve daha sonra İstiklal Marşı okundu. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, törende yaptığı konuşmada, komutanlığın kurulduğu günden itibaren suç ve suçluyla başarılı bir şekilde mücadele ettiğini, yurdun her köşesinde halkla iç içe büyük bir özveriyle görevine devam ettiğinin altını çizdi.

EĞİTİM SÜRECİ

43 hafta süren eğitimlerde katılımcılara her türlü arazi koşullarında operasyon yapabilme, ileri teknoloji ürünleri silahları kullanabilmelerine yönelik eğitimler verildiğini anlatan Çitil, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihte mukaddes vatan toprakları söz konusu olduğunda en olumsuz koşullarda dahi devleşerek, dünyanın en büyük güçlerine meydan okuyan jandarma mensuplarının emsalleriyle asla mukayese edilemeyecek yücelikteki vatan sevgisinin erişilmez kahramanlık ruhunun sarsılmaz mücadele azminin ve asil karakterinin bundan sonra sizlerle daha da yükseleceğine olan inancım tamdır."

55 YIL SONRA BİR İLK

Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezinin 55 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı e bir kadın kursiyer kursu birincilikle tamamladı. Kursa katılan 8'i kadın 419 kursiyer arasında birinci olan Seher Cingöz, yaş kütüğüne plaket çaktı.

KADIN SUBAYLAR ZEYBEK OYNADI

Daha sonra komutanlığın öğretmen ve kursiyerleri, silahlı hareketler, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri sundu. Türk bayrağı açan komandolar, izleyicilerden büyük alkış aldı. Subay adaylarının aileleri de bu anı cep telefonlarıyla kaydetti. Tören sırasında Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter de alçak uçuş yaptı. Törenin son bölümünde aralarında bayan subay adaylarının da olduğu askerler zeybek oynadı. Gösterilerin ardından eğitimlerini tamamlayan askerler tören geçişi yaptı. Tören geçişinin ardından aileler, subay adayı çocuklarıyla bir araya gelerek hasret giderdi.

6 ÇOCUKLU AİLENİN EN BÜYÜK KIZI

Kursu birincilikle bitiren 6 çocuklu ailenin en büyük kızı olan Seher Cingöz şu açıklamaları yaptı:

"Çok istediğim bir şeydi ama harp okulu okumamız gerektiği için bir türlü başvuramamıştım. Polis olmak için çabalıyordum sürekli onun için hazırlanıyordum, jandarma subay alımı başlayınca hemen başvuruyu yaptım kabul edildi çok şükür. Polislik sınavındaki parkurlarla aynıydı farklı olarak bin 500 metre koşusu vardı, başarılı olduk. Bugünde buradayız vatanımız, milletimiz için. Şehitlerimizin arkasından onlara layık olabilmek için bu yola adım attık."

Cingöz, şu sözlerle konuşmasını tamamladı: "Vatana millete hayırlı bir evlat olmasını istiyorum. Hepsiyle gurur duydum."

TÖREN ALANINDA EVLİLİK TEKLİFİ

Eğitimini tamamlayan Ömer Faruk Yazar, törenin bitmesinin ardından alana gelen kız arkadaşı Merve Özyer'e evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada Yazar'ın arkadaşları çiftin çevresine daire oluşturarak sis fişeği ve konfeti patlattı. Bu sırada diz çöken Ömer Faruk Yazar, kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı ve yüzüğü taktı. Ömer Faruk Yazar, bu özel gününü evlilikle taçlandırdığı için mutlu olduğunu aktararak, "En özel günümde çok sevdiğim müstakbel karımla birlikteyim ona evlilik teklifi yaptım çok mutluyum." diye konuştu.

Merve Özyer'de böyle bir teklifi beklemediğini, çok mutlu olduğunu anlatarak cevabının da "evet" olduğunu söyledi.

KADIN ASKER ALIMLARI ARTACAK

Son dönemlerde kadın asker alımlarının artarak devam ettiğinin belirtildiği törende alımların daha da artacağı belirtilirken herhangi bir tarih verilmedi.

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