KKK Uzman Erbaş Alımı Mülakat Aşamaları (Evrak, Boy-Kilo, Spor ve Yazılı Sınav)

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2018 yılı uzman erbaş alımı mülakat tarihleri bugün açıklandı.

Mülakat tarihlerinin açıklanmasının ardından seçim aşamalarına gidecek adaylar, mülakatları araştırmaya başladı. Bir de Kpsscafe.com.tr olarak uzman erbaş alımı spor mülakatı seçim aşamalarına haberimizde yer verdik.

Mülakat aşamaları şu şekilde;

Yazılı sınav,

Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,

Fiziki değerlendirme

Fiziki yeterlilik testi

Mülakat,

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.

EVRAKLAR

Mülakata giderken adayların aşağıdaki evrakları yanında götürmesi gerekmektedir.

AŞAMALAR NASIL OLACAK?

BOY KİLO

SPOR MÜLAKATI

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