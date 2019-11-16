Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Personel Alıyor! Sözleşmeli Er Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvuruları başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından gözler başvuru hakkındaki detaylara çevrildi. Duyurunun yapılmasıyla birlikte binlerce kişi Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvurusu hakkında bilgi edinmek istiyor.

KKK VE DKK SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek 1) belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Ek-4'te bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

(3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

(4) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine

ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmekle sorumludurlar.

(5) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

UYARI: İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURU HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?

İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak, adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA'da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezine geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır. Bu nedenle başvuru evraklarını teslim etmeyen, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.