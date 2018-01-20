Jandarmaya Kadın Subay: Ejderlerin Başında

Teğmen Sümeyra Karlı Van İl Jandarma Komutanlığı’nın tek kadın subayı olarak görevine devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan kadın subaylardan biri olan Teğmen Sümeyra Karlı, Van Jandarma Komutanlığı’nda görev yapıyor. Bingöl’ün Solhan ilçesinde dünyaya gelen Karlı'nın babası emekli köy korucusu. Lise öğrencisiyken köy korucu olan babası ve sokakta gördüğü üniformalı askerlerden etkilenen Karlı, asker olmaya karar verdi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetici Asistanlığı bölümünü bitiran Karlı, eğitiminin ardından girdiği astsubaylık sınavlarını kazandı ve 2010 yılında Jandarma astsubay rütbesiyle mezun oldu.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinde istihbarat, asayiş tim komutanlığı, karargâh, Doğu’da ise iç güvenlik tim komutanlığı görevlerini başarılı bir şekilde ifa eden, 6 ay süreyle Bosna Hersek’te de görev yaptı. 2015 yılında Diyarbakır Jandarma Komutanlığı’nda iç güvenlik tim komutanı olarak çalışırken 2016 yılında muvazzaflık sınavını kazanan Karlı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden 2017 yılında subay olarak mezun oldu ve Van Jandarma Komutanlığı’na ilk kadın subay olarak ataması yapıldı. Van’da 7 aydır görev yapan Teğmen Karlı, bir taraftan astsubaylık yolu açılan kadın koruculara silahlı eğitim verirken, diğer yandan da PKK’nın korkulu rüyası olan Jandarma Komando Taburu’ndaki ‘Ejderler’ bölüğünün tim komutanı olarak operasyonlara çıkıyor. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Van kırsalında PKK’lı teröristlere karşı arazide arama-tarama faaliyetlerinde bulunan Teğmen Sümeyra Karlı, “Memleketim Bingöl’ün ilk kadın subayıyım. Benden sonrakilere de rol model oldum” ifadelerini kullandı.

Askerliğin cesaret, kararlılık ve dayanıklık istediğini vurgulayan Karlı, şöyle konuştu:

“Okulda çok ağır eğitimlerden geçiyorsunuz. Bu işin kadını, erkeği yok. Asker olmayı seçtiyseniz tüm zorlukları göze aldınız demektir. Bunların yanı sıra toplumda genel kanı olarak erkek işi olarak görülen bir işi yapmaya kalkışmak da cesaret ister. Ama inandığım güzel bir söz var; ‘Ömür boyu mutlu olmak istiyorsanız, sevdiğiniz işi yapın’. Sevdiğim, gururla üniformasını taşıdığım, onurlu bir işi yaptığım için de bana asla zor gelmiyor. Bu üniformayı giyince cinsiyetinizden çok iş aşkınız ön plana çıkıyor. Jandarma Teğmen olarak kimi zaman jandarma komutanlığımızın sosyal faaliyetlerine, kimi zaman kadın korucularımıza eğitimine, askerlemizle birlikte yol uygulama faaliyetlerine katılıyorum. Emrimdeki askerlerle zaman zaman kırsal alandaki operasyonlara da katılıyoruz. Terörle mücadeleden sosyal sorumluluk projelerine kadar çok çeşitli faaliyetlerde görev alıyoruz. Jandarmada astsubaylarımızın yanı sıra, çalışmalarımızda en önemli yardımcılarımızdan biri de bölgeyi ve halkı iyi tanıyan güvenlik korucularımız. Mesleki anlamda gelişmeleri için de sürekli eğitim veriyoruz.”

Hakkında koruma kararı verilen bir kadının olayını hiç unutmam. Kadın, yapmaması gereken bir şeyi yapıp, evden uzaklaştırma kararı bulunan birlikte yaşadığı kişiyi evine almıştı. Eve aldıktan bir süre sonra adam yine kadını darp etmeye başlamış. 156’ya gelen ihbarla hemen olay yerine intikal ettik. Erkek, aşırı alkollü olduğu için olaya müdahale etmek pek de kolay olmamıştı. Kadın kaçıp odaya kapanmıştı. Erkek de kapıda bekliyordu ve kadını almama müsaade etmiyordu. Ben de kadını pencereden kurtarmıştım. Bir kadın olarak şahit olduğum bu olay beni çok etkilemişti.

Kpsscafe.com.tr | Ankara