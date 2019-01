Jandarma'ya 44 Bin 692 Sözleşmeli Er Alınacak!

İçişleri Bakanlığı kontrolünde Jandarma Genel Komutanlığı'na her celp döneminde 11 bin 173 sözleşmeli er alınacak. Bu celp dönemleri Şubat Celp Dönemi, Mayıs Celp Dönemi, Ağustos Celp Dönemi ve Kasım Celp dönemi olmak üzere toplamda 4 dönemdir. Her bir celp döneminde 11 bin 173 sözleşmeli er toplamda 44 bin 692 sözleşmeli er alınacak. İşte detaylar...

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ali Tilkici, Jandarma sözleşmeli er alımıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Jandarma Genel Komutanlığı'nca paylaşılan bir haber var bu iyi bir haber. 2019 Şubat, Mayıs ve Kasım aylarında, Ağustos ve Kasım Celplerinde 11 bin 173'er tane , her celpte sözleşmeli er alımı yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı'na, 11 Bin 173 tane , her celpte sözleşmeli er alımı yapılacak. Bu sözleşmeli erler, komando, asayiş timi, silah ihtisas asayiş, cezaevleri, turizm, muhabere, sürücü ve nöbet hizmetlerinde kullanılacak. Yani erlerin görevlerini erler yapacak. Ne zaman 2019'dan itibaren bu Jandarma Genel Komutanlığı yayınlamış. Her celp döneminde 10 bin 173 tane sözleşmeli er alınacak, erlerin yapacağı görevleri bu arkadaşlar yapacak." ifadelerini kullandı.