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Jandarma'ya Asker Alımı Hakkında Son Dakika Gelişmesi !

Jandarma genel Komutanlığı bünyesine asker alımı hakkında son dakika gelişmesi. KHK ile belirtilen süre sona eriyor ve önümüzdeki yıl artık Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde zorunlu askerlik yapan personel kalmayacak.

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Jandarma'ya Asker Alımı Hakkında Son Dakika Gelişmesi !

Jandarma genel Komutanlığı bünyesine asker alımı hakkında son dakika gelişmesi. KHK ile belirtilen süre sona eriyor ve önümüzdeki yıl artık Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde zorunlu askerlik yapan personel kalmayacak.

29 Haziran 2018 Cuma 11:02
Jandarma'ya Asker Alımı Hakkında Son Dakika Gelişmesi !

Jandarma Genel Komutanlığına 31 Temmuz 2019 tarihinden sonra askerlik görevini yerine getirmek için yükümlü yollanmayacak.

Edinilen son dakika bilgilerine göre 2016 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesine bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı, kendi bünyesinde bulunan askerlik statüsü kaldırılmasına rağmen halen askerlik görevini yerine getiren personelleri kabul ediyor.

15 Temmuz sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında, Resmi Gazete'nin 31 Temmuz 2016 tarihli sayısında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığının 3 yıl boyunca jandarmaya er göndermeye devam edeceğine yer verildi. Söz konusu kararnameye göre, İçişleri Bakanlığının göreceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla bu sürenin uzatılmaması halinde, 31 Temmuz 2019'dan sonra jandarmaya askerlik yükümlüsü alımı olmayacak.

Bu tarihten sonra jandarmada profesyonelleşme çalışmalarına hız verilecek ve açıktan asker alımları yapılacak.

TOPLAMDA 112 BİN 673 YÜKÜMLÜ VAR

Jandarma Teşkilatı bünyesinde, haziran ayı itibarıyla askerlik görevini yerine getiren bin 332 yedek subay ve 111 bin 341 erbaş/er olmak üzere toplamda 112 bin 673 yükümlü yer alıyor.

Bu yıl içerisinde alınması planlanan 37 bin 82 personelden şu ana kadar 18 bin 313'ünün alımı tamamlanırken 18 bin 769'unun alım işlemlerinin yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının profesyonelleştirilmesi amacıyla teşkilata yükümlü asker alınmayacağını ve her yıl 25-30 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı.

DEĞERLENDİRME

Bu açıklamalara ve bilgilere bakıldığında 2019 yılından itibaren Jandarma Genel Komutanlığı, diğer kuvvet komutanlıkları gibi er alımı yapacak. 2018 yılında Jandarmaya eralımı olması bekleniyor. 

Jandarma 2018 yılında uzman erbaş alımını henüz yapmadı. Seçimlerin ilk turda sona ermesinin ardından başlatılan uzman erbaş alımı sürecinin devam ettirileceği ve yeni uzman asker alımları hakkında da detayların Temmuz ayı içinde netleşmesi bekleniyor. 

Siz de aşağıdaki yorum kısmından talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.06.2018 16:28
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Yorumlar
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Oğuz 7 saat önce

2017/10 uzman erbaş sınavını kazananlar kaç aydır atama bekliyor işsiz güçsüz.

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2017/10 ATAMA BEKLİYENLER 6 saat önce @Oğuz

2017/10 Atama bekliyoruz inşAllah bu atamalarda atanırız bize de sıra gelir

- Amin.

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Kenan 7 saat önce

201710 uzman hâlâ bekliyoruz

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Kenan 7 saat önce

201710 uzman hâlâ bekliyoruz

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Hakan 7 saat önce

2018 mart ayında sınava girdik ne zaman egitimlere baslayacaz

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Hamza 7 saat önce

Anlamadığım nokta askerlik şartı kalktı mı

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Murat 7 saat önce

Ortaokul mezunları da alınsin hak tanınmasını istiyoruz

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Ali 7 saat önce

Yaş sınırını da 35 yapın artık

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