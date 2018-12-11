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Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Açıktan Devlet Memuru Alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilan ile açıktan atama ile 37 devlete memuru alınacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Açıktan Devlet Memuru Alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilan ile açıktan atama ile 37 devlete memuru alınacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

11 Aralık 2018 Salı 19:57
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Açıktan Devlet Memuru Alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilan ile açıktan atama ile 37 devlete memuru alınacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Yayımlanan ilan ile "J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kuramlarında istihdam edilmek üzere (5) unvanda (33), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında istihdam edilmek üzere (4) unvanda (4) olmak üzere, toplam (9) unvanda (37) açıktan devlet memuru alınacaktır. Başvurular, 11-26 Aralık 2018 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alım yapılacak devlet memuru branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr www.jsga.edu.tr vewww.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı devlet memuru temini duyurusunda belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

1 - BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türk Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen en az puanı almış olmak.

ç. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

d. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

ğ. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

h. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.

ı. Başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

2 - BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

Açıktan Devlet Memuru Teminine başvurular, 11-26 Aralık 2018 tarihleri arasında www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

Başvuru kılavuzu www.jandarma.gov.trwww.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr (Devlet Personel Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
Anahtar Kelimeler:
jandarma sahil güvenlik komutanlığı açıktan devlet memuru alacak
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. 6 gün önce

birçok alanda sivil memura ihtiyaç var alım yapmıyolar

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Burak 6 gün önce

Admin başvuru kılavuzu linki açılmıyor kontrol Edip dönüş yaparsan sevinirim şimdiden tesekkurler

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Misafir Avatar
Nahit 6 gün önce @Burak

PDF olduğu için bir de büyük boyutta olduğu için bir süre bekleyin açılacaktır.

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Burak 6 gün önce

Admin başvuru kılavuzu linki açılmıyor kontrol Edip dönüş yaparsan sevinirim şimdiden tesekkurler

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Ahmet 6 gün önce

Lisans mezunu memur on lisans mezunu memur lise mezunu kadın kuaförü alınacak.

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