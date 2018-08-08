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Jandarma ve Sahil Güvenlik (JSGA) 3560 Astsubay Alım Sonuçları Açıklandı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay alım sonuçları açıklandı. Büyük bir heyecanla beklenen JSGA sonuçları ile kesin kazananların listesi açıklanmış oldu. Sonuçlar ve diğer önemli detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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Jandarma ve Sahil Güvenlik (JSGA) 3560 Astsubay Alım Sonuçları Açıklandı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay alım sonuçları açıklandı. Büyük bir heyecanla beklenen JSGA sonuçları ile kesin kazananların listesi açıklanmış oldu. Sonuçlar ve diğer önemli detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:26
Jandarma ve Sahil Güvenlik (JSGA) 3560 Astsubay Alım Sonuçları Açıklandı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay alım sonuçları açıklandı. Büyük bir heyecanla beklenen JSGA sonuçları ile kesin kazananların listesi açıklanmış oldu. Sonuçlar ve diğer önemli detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay alımları mülakat sonuçları ve JSGA personel temin sitesi üzerinden açıklandı.  JSGA Astsubay alımları seçme sınavları, sözlü mülakat sonuçlarına adaylar e-devlet şifreleri ile ulaşabilecekler. Jandarma astsubay Sahil Güvenlik alımı mülakat sonuçları da açıklandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Astsubay alımı için yayımlanan başvuru kılavuzuna göre 23 Nisan 2018 tarihinde başvuruların tamamlanmıştı. Başvurusu kabul edilenlerin listesi 3 Mayıs 2018 tarihinde açıklanmıştı. 21 Mayıs ve 13 Haziran aralığında fiziksel inceleme, fiziki yeterlilik ve mülakat seçmeleri yapıldı.

Astsubay alımları mülakat sonuçları ve Jandarma Sahil Güvelik alımlarının sonuçları sadece e-devlet üzerinden t.c. kimlik numarası ve şifre öğrenelebilecek.

Belge İmzalama Fiziki Kontroli Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Seçme Sınavının icra edilmesinden sonra Sağlık raporunun alınması 17 Eylül 2018'e kadar yapılacak. Kesin kayıtların yapılmaya başlanması (Kayıt-kabul) işlemi ise 17 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Sonuçlarını öğrenmek için Buraya Tıklayınız.

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