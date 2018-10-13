Jandarma Uzman Erbaş Alımı Sonuçları Açıklandı!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda 2018/1Uzman Jandarma Erbaş alımı sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu.

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Uzman Erbaş alımı sonuçları açıklandı!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) resmi internet sitesindeki personel temin / başvuru sonuç sayfası üzerinden istihkam, dalış amiri, bot serdümeni için 2018 yılının ilk uzman erbaş alım sonuçları açıklandı.

YENİDEN UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzma erbaş olmaya hak kazanan adaylar için ikinci aşamada evrakları hazırlamak ve evrakları ilgili makamlara teslim etmek kalacak. Hangi evrakların hazırlanacağı ve evrakların hangi makama teslim edileceği gibi hususlar için başvuru kılavuzunun detaylıca incelenmesi faydalı olacaktır.

Bilindiği üzere atık bütün işlemler dijital ortamlarda gerçekleştirildiği için adaylara posta yoluyla tebligat yapılmıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alım sonuçları için tıklayın

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