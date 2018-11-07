Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Yapılacak!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

2018/2 Başvuru kılavuzunda başvuru tarihleri 8 Kasım 2018'de başlayıp 29 Kasım 2018 tarihinde son bulacağı belirtiliyor.

BAġVURU ġARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,

Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır.

Askerlik hizmetini yapmakta iken Askerliğe elverişli değildir raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.)

Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

Ön başvurular; 08 Kasım 2018 günü başlayıp, 29 Kasım 2018 günü saat 17.00‟da sona erecektir.

Başvurular E-devlet üzerinden yapılacaktır.

Başvuru yapacak adayların başvuru kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

JANDARMA SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ kılavuzu için tıklayın.

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