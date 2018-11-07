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Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Yapılacak!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde...

Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Yapılacak!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde...

07 Kasım 2018 Çarşamba 20:49
Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Yapılacak!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

2018/2 Başvuru kılavuzunda başvuru tarihleri 8 Kasım 2018'de başlayıp 29 Kasım 2018 tarihinde son bulacağı belirtiliyor.

BAġVURU ġARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,

Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır.

Askerlik hizmetini yapmakta iken Askerliğe elverişli değildir raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.)

Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

Ön başvurular; 08 Kasım 2018 günü başlayıp, 29 Kasım 2018 günü saat 17.00‟da sona erecektir.

Başvurular E-devlet üzerinden yapılacaktır.

Başvuru yapacak adayların başvuru kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

JANDARMA SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ kılavuzu için tıklayın.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak
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Arif erciyes 43 dakika önce

Hem yas sartı esnetılmiş hemde terhıs dönemini sartı koyulmus bu ne demek hala anlamıs degilim bu Sekilde alım yaparak Esnetıgıniz yas sınırı hic bir seye fayda etmiyor lutfen terhıs olay ini yas sartına gore belırlensin ınsanların umuduyla oynamak iyi bir Durum degıl saygılar

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Mehmet 25 dakika önce

01 ocak ibaresi kaldırılsın milleti mağdur etmeyin 02 ocak 1999 doğumluyum başvuru yapmak istiyorum buna bi çözüm bulunsun sesimizi duyun meslek lisesi mezunuyum magdur etmeyin insanları dalga geçmeyin insanın aklıyla

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Ismail 24 dakika önce

Asayis als8nlar artik ya bu nedir hep meslekci aliniyor

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Mehmet Ali TÜFEKÇİ 18 dakika önce

Yaş sınırını 32 yapılmadı. Şunu bilmenizi isterim ki geçmiş günlerinde asker olmak isteyen Türk evlatları feto denen lanet terör örgütü yüzünden madur olan benim gibi çok kişi var bence yaş sınırını 32 yapmaları lazım ki hakları geri verilsin

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erkan 7 dakika önce

Asayis alimlari olsun artik isi gucu biraktik asayis basvurursu bekliyir

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