Jandarma Personeline Ait Bazı Düzenlemeler Yeni KHK'da

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK ile Jandarma personelinin yargılanmasına ilişkin düzenlemeye yer verildi.

Az önce yayımlanan 703 sayılı KHK'da jandarma personellerine ilişkin düzenlemeler şu şekilde;

"d) Jandarma personeline askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçların muhakemesi, Jandarma personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan mahkemede görülür."

ç) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan "Başbakanlık" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı" şeklinde ve "Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan "(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil)" ibaresi ", Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı" şeklinde ve "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığının talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine alınacak Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın başında yer alan "Emniyet Genel Müdürlüğüne" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına" ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Jandarma Asayiş Vakfı" ibaresi eklenmiş, sekizinci fıkrasında yer alan "Milli Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise içişleri Bakanlığının) talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine çıkarılacak Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan "(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil)" ibaresi ile "(Jandarma Genel Komutanlığı için Jandarma Asayiş Vakfı gelirlerinden)" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve dokuzuncu fıkrasında yer alan "(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil)" ibaresi ", Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına" şeklinde ve "3212" ibaresi "ilgisine göre 3212 veya 4645" şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan yeni düzenlemeye göre Jandarma personelleri, görevlendirilmesinden doğan suçların değerlendirilmesi ve mahkemesi personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan mahkemede görülür.

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