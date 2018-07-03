Jandarma Komutanı Makamında Hayatını Kaybetti

Son dakika haberi: Erzincan Jandarma Karakol Komutanı hayatını kaybetti.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapmakta olan Jandarma Astsubay Üstçavuş 31 yaşındaki Nuh Alper Bol, bugün öğlen saatlerinde makam odasında olduğu esnada, tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Erzincan Valiliği tarafından, yaşanan olay ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ise olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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