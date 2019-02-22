Jandarma Kadın-Erkek Astsubay Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları!

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan yeni ilan ile kadın ve erkek adaylar arasından astsubay alımı yapılacağı açıklandı. Başvurular 25 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 13 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek. İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı..

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının erkek/kadın muvazzaf/sözleşmeli astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek/kadın sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla ön başvurular 25 Şubat - 13 Mart 2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya kayıt tarihi olarak belirlenen 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

Jandarma Genel Komutanlığı için Lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular),

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular),

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Ġnternet ortamı dıĢında posta yoluyla veya Ģahsen yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.

Adayların “BaĢvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

Başvurular, 25 ġubat 2019 günü başlayıp, 13 Mart 2019 günü saat 23:59’da sona erecektir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığı Personel Temin Sistemi’ne eDevlet kapısı üzerinden e-devlet Ģifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

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