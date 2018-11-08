Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 1457 uzman erbaş alımı başvuruları başladı… Başvuru şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli olarak 1457 uzman erbaş alımı yapağını duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru aşamaları ile ilgili Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan yayımlandı. Peki, uzman erbaş alım başvuru tarihleri ne zaman, başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığına Lojistik branşında 1.457 Erkek Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı yapılacak. Uzman erbaş alımı ön başvuruları www.jandarma.gov.tr internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından 08 Kasım 2018 ile 29 Kasım 2018 tarihleri arasında saat 17.00 mesai bitimine kadar ön başvuru formunu doldurarak başvuru yapılacak.



SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU'na ulaşmak için tıklayınız.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI!

T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,

Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.

Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

Bu kılavuzda yer alan hususlar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durum başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz.

İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

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