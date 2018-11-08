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Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 1457 uzman erbaş alımı başvuruları başladı… Başvuru şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli olarak 1457 uzman erbaş alımı yapağını duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru aşamaları ile ilgili Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan yayımlandı. Peki, uzman erbaş alım başvuru tarihleri ne zaman, başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 1457 uzman erbaş alımı başvuruları başladı… Başvuru şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli olarak 1457 uzman erbaş alımı yapağını duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru aşamaları ile ilgili Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan yayımlandı. Peki, uzman erbaş alım başvuru tarihleri ne zaman, başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

08 Kasım 2018 Perşembe 10:52
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 1457 uzman erbaş alımı başvuruları başladı… Başvuru şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli olarak 1457 uzman erbaş alımı yapağını duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru aşamaları ile ilgili Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan yayımlandı. Peki, uzman erbaş alım başvuru tarihleri ne zaman, başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığına Lojistik branşında 1.457 Erkek Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı yapılacak. Uzman erbaş alımı ön başvuruları www.jandarma.gov.tr internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından 08 Kasım 2018 ile 29 Kasım 2018 tarihleri arasında saat 17.00 mesai bitimine kadar ön başvuru formunu doldurarak başvuru yapılacak. 

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU'na ulaşmak için tıklayınız.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI!

T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,

Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.

Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

Bu kılavuzda yer alan hususlar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durum başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz.

İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.11.2018 14:30
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. 3 saat önce

ilk mezunu alıyosun da birlikleri koyun kadar aklı olmayan adamla doldurmanın anlamı yok alıyosan en az 1 yıl okul olması şart askerlik yapmayanları aldınız şimdi firar ediyo gerizakalılar ama bunu düzenleyen subay olduğu için okuma yazma bilmeyeni alsa şaşırmam !

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Hidayet 3 saat önce

Yaş sınırı esnetelim lütfen

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Jandarma asayiş uzman erbas adayı 3 saat önce

Jandarma asayiş uzman erbas alimi ne zaman olacak ne zaman kesin bi bilgi alabileceğiz. 2018/1 alımları zaten lojistik ve mebs alındı. 2018/2 alimi asayiş olmaliydi. Yıl içinde alim olur mu?

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Birzan 3 saat önce

Yaw admin birde Allah aşkına su uygulamanizi güncelleyin. Çok gıcık bi uygulama olmus. Sanki uygulamada değilse Chrome da geziniyorum

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Asker 3 saat önce

Tablo 2 değil tablo 3 tür nitelik belgesi yanlış bilgi vermeyin lütfen

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Jöh 3 saat önce

Yaş sınırı 30 olsun

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Ahmet 3 saat önce

Meslekci alınıyordu sahil güvenlik mi alınıyor şimdi ?

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Atakan 3 saat önce

Meslek belgesi elinde olmayanlardan baska unv onlisans mezunu basvuru yapamiyacakmi?

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