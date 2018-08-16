Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Personeli Alacak!..

Jandarma Genel Komutanlığı personel temin sayfasında yayımlanan ilan ile sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyurdu. Başvuru şartları ve dğer detaylar şöyle;

banner396

Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Personeli Alacak!..

Jandarma Genel Komutanlığı personel temin sayfasında yayımlanan ilan ile sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyurdu. Başvuru şartları ve dğer detaylar şöyle;

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:53
Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Personeli Alacak!..

Jandarma Genel Komutanlığı personel temin sayfasında yayımlanan ilan ile sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyurdu. Başvuru şartları ve dğer detaylar şöyle;

Sözleşmeli Bilişim Personeli olarak göreve başlayacak olan personele 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'ncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin tavan ücretinin iki katı maaş ödemesi yapılacaktır. Görev yeri Ankara‟dır.

Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim persooneli olarak başvuracak adayların başvuru kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Başvuru Kılavuzu

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.08.2018 16:33
Anahtar Kelimeler:
jandarma genel komutanlığı bilişim personeli alacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hılal 1 saat önce

Klavuz acılmadı acaba kaç kısı alıcaklar ve ne mezunu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Milli Savunma Bakanlığı 26 Kamu Personeli Alımı
Milli Savunma Bakanlığı 26 Kamu Personeli Alımı
Harp Okulları Kesin Kayıt Tarihleri Belli Oldu
Harp Okulları Kesin Kayıt Tarihleri Belli Oldu
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Temini Sonuçları
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Temini Sonuçları

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim