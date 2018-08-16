Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Personeli Alacak!..

Jandarma Genel Komutanlığı personel temin sayfasında yayımlanan ilan ile sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyurdu. Başvuru şartları ve dğer detaylar şöyle;

Sözleşmeli Bilişim Personeli olarak göreve başlayacak olan personele 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'ncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin tavan ücretinin iki katı maaş ödemesi yapılacaktır. Görev yeri Ankara‟dır.

Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim persooneli olarak başvuracak adayların başvuru kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Başvuru Kılavuzu

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA