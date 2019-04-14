Jandarma Genel Komutanlığı 445 Sözleşmeli Subay Alıyor! İşte Detaylar...

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesi karargâhları ve bağlı olan birlikleri ile kurumlarında istihdam etmek üzere erkek ve kadın 445 Muvazzaf Sözleşmeli Subay alımı yapıyor. Alımlar 389 Erkek ve 35 Kadın olmak üzere toplamda 424 Subay şeklinde olacak. Ayrıca 19 Erkek ve 2 Kadın Subay alınacak ve bunlar ise; (şehit ve malul eş ve çocukları) olacak şekilde temin edilecek.

Kimler Başvurabilir? Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Jandarma Genel Komutanlığı 445 Muvazzaf Sözleşmeli Subay alımı için başvurular 9 Nisan 2019- 29 Nisan 2019 tarihleri arasında alınacak.

Yayımlanan subay alım ilanında adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Ayrıca kadrolara göre talep edilen eğitim seviyelerinden mezun olmak ve 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak zorunlu.

Yurt dışında bir okulda eğitim görmüş ve oradan mezun olan adaylar başvuru yapacak ise YÖK denklik belgesi almalıdır.

ÖSYM tarafından 2018 yılında düzenlenen KPSS’de;

Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan almış olmak zorunlu.

Bunun yanı sıra 2017 ya da 2018 yıllarında yapılan ALES‟ten eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Şehit ve malul eş ve çocuklarının (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80‟ini almış olmak gerekiyor.

1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor. (01 Ocak 1992 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak zorunlu. (01 Ocak 1987 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.)

Muvazzaf Tabip ve Diş Tabibi Subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş olmak zorunlu. (01 Ocak 1987 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

Başvurular Nereye Nasıl Yapılacak?

Ön başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 09-29 Nisan 2019 tarihleri arasında giriş yapılacaktır. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir. Başvuru kılavuzları okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

İletişim Bilgileri:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836

Resmi İnternet Adresleri:

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

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