Jandarma Genel Komutanlığı 2018/2 Lojistik Uzman Erbaş Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı (JSG) Personel Temin sitesi üzerinden yeni bir duyuru yayımlandı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 2018/2 lojistik uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte Uzman Erbaş Alımı başvuru sonuçları...
Adaylar sonuçları öğrenmek için kendilerine ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaraları ve e- devlet şifreleriyle beraber e- devlet üzerinden sonuç sorgulama işlemi yapabileceklerdir.
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Belge yetersizligi nedemek herseyim tam 5sene ssk calismisligim var kalfalik belgem var ustalik beglsine yazildim bunlar bizi gordumuyolar ras gele şecim yapilar ben aciklama bekliyorm aciklama kismina tersiz belgem neymiş
Astsubaylik ne zaman aciklaniyor
Lojistik branşlı berberliğe başvurdum ama daha herhangi bir sınava girmeden kontenjana giremediniz diyor bu durum nasıl oluyor anlamış degilim bilgisi olan var mı
eksik belge nedeniyle red edilmişiz ama hepsi tamdı belgelerimin
belge yetersizliği ne demek acaba merak ediyoruz tüm belgelerimi tamamlayıp basvuru yaptım aşçı olarak ama yetrsiz belge denildi
Aynısını benim oglumada dediler kontenjana giremediniz diye bu ne oluyor herşey tam
TSK yı bile tamamen dalga işine alınmış. ortaokul mezunu adaylardan en fazla ne bekleyebilirlerki daha fazla . adamlar başvuru kılavuzunu okumadan red kılıyolar. hiç bir nedenden dolayı kontenjan dışı olamaz.Ne belge yetersizliği bunu çok net açıklayabiliyolar peki ne belgesi yetersiz onu neden söylemiyolar tamamen haksızlık söz konusu olmuş oyuncak haline getirmişler...
kasım ın 29 unda başvurular bitti acaba ne zaman açıklanır sonuçlar