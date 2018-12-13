Jandarma Genel Komutanlığı 2018/2 Lojistik Uzman Erbaş Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı (JSG) Personel Temin sitesi üzerinden yeni bir duyuru yayımlandı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 2018/2 lojistik uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte Uzman Erbaş Alımı başvuru sonuçları...

Adaylar sonuçları öğrenmek için kendilerine ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaraları ve e- devlet şifreleriyle beraber e- devlet üzerinden sonuç sorgulama işlemi yapabileceklerdir.

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