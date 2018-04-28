Jandarma'dan Yeni Komando Uzman Erbaş Temini Duyurusu: Atamalar Yapıldı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Jandarma resmi internet sayfası personel/öğrenci temini kısmından yapılan son açıklamada komando uzman erbaşların atamalarının yapıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl başvuruları alınan ve mülakatları dayapılan komando uzman erbaş alımında, fiziki yeterlilik ile diğer aşamaları başarı ile geçen ve atamaya hak kazanan adaylardan Kırkağaç birliğine ataması yapıldı.

Jandarma'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KIRKAĞAÇ 6'NCI JANDARMA KOMANDO EĞTİTİM ANA KOMUTANLIĞI EMRİNE KATILACAK YENİ TEMİN KOMANDO BRANŞLI UZMAN ERBAŞLARIN ATAMA DUYURUSU"

Siz de aşağıdaki bağlantı adresinden T.C kimlik numarası ile sorgulama yapabilir ve atamanızın yapılıp yapılmadığını öğrenebilirsiniz.

KIRKAĞAÇ 6'NCI J.KOMD.EĞT.A.K.LIĞI EMRİNE KATILACAK YENİ TEMİN KOMANDO BRANŞLI UZMAN ERBAŞLARIN ATAMA DUYURUSUTIKLAYIN

YENİ UZMAN ERBAŞ ALIMLARI VE TÜM UZMAN ERBAŞ DUYURULARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

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