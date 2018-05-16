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Jandarma'dan Kadın-Erkek Astsubay Alımı Mülakat Duyurusu Geldi

Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı son dakika açıklamasında 3400 kadın-erkek astsubay alımı mülakat yer ve tarihlerinin açıklandığını duyurdu.

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Jandarma'dan Kadın-Erkek Astsubay Alımı Mülakat Duyurusu Geldi

Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı son dakika açıklamasında 3400 kadın-erkek astsubay alımı mülakat yer ve tarihlerinin açıklandığını duyurdu.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:30
Jandarma'dan Kadın-Erkek Astsubay Alımı Mülakat Duyurusu Geldi

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi resmi internet sayfası aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasında astsubay alımı mülakat yer ve tarihlerinin açıklandığı duyuruldu

Yapılan açıklamada Jandarma Astsubay alımı için 34 bin kişinin mülakatlara alınacağı ve bu mülakat aşamaları sonrasında başarılı olan 3400 adayın Jandarma genel Komutanlığı bünyesinde Astsubay olrak göreve başlayacağı belirtildi. 

Jandarma astsubay alımı mülakat tarih bilgisine gitmek için TIKLAYIN

Açılan sayfada kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi girin. Açılan sayfada sol tarafta bulunan kısımdan sonuç bilgilerim kısmını tıklayın.

JANDARMA ASTSUBAY MÜLAKAT DETAYLARI VE PARKUR HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

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Son Güncelleme: 16.05.2018 15:42
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