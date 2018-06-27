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Jandarma'dan Hastane Sevk Duyurusu (Pilot Sınıfı Subay)

3-4 Mayıs tarihleri arasında yapılan Jandarma pilot sınıfı subay alımı seçimlerinde başarılı olan adayların hastane sevk işlemleri duyurusu geldi.

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Jandarma'dan Hastane Sevk Duyurusu (Pilot Sınıfı Subay)

3-4 Mayıs tarihleri arasında yapılan Jandarma pilot sınıfı subay alımı seçimlerinde başarılı olan adayların hastane sevk işlemleri duyurusu geldi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:29
Jandarma'dan Hastane Sevk Duyurusu (Pilot Sınıfı Subay)

Jandarma Genel Komutanlığından bir son dakika duyurusu yapıldı.

Jandarma resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda pilot sınıfı subayların hastane sevk işlemlerine yer verildi.

Açıklamada 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçlarının 18 Haziran'da açıklandığı ve açıklanan bu sonuçlara göre atanmaya hak kazananların hastane sevk işlemleri detaylarına yer verildi.

Resmi Açıklama Şu Şekilde;

1.  J.Gn.K.lığı 2018 yılı Dış Kaynaktan Pilot Subay Temini Seçme Sınavları 03-04 Mayıs  2018 tarihlerinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe yerleşkesinde icra edilmiştir. Sınav sonuçları 18 Haziran 2018 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinde yayımlanmıştır.

2.  Başarılı olan pilot adayları; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında “Jandarma Genel Komutanlığında Muvazzaf Subay Olur, Komando Olur ve Kategori-2 Hava Aracında Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir” raporu almak üzere Ankara Etimesgut Sait ERTÜRK Devlet Hastanesine sevk edilecektir.

3.  Adaylar hastane sevk evraklarını almak üzere; 09-11 Temmuz 2018 tarihleri arasında mesai saatlerinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe yerleşkesinde bulunan Personel Temin Merkezi Komutanlığına kimlik belgeleri ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte başvuracaklardır.

4.  Ankara Etimesgut Sait ERTÜRK Devlet Hastanesi pilotaj muayenelerini randevulu olarak yapmakta olup, pilot adaylarının randevuları 12 Temmuz 2018 tarihine alınmıştır. Adayların 09-11 Temmuz 2018 tarihinde sevk belgelerini alarak 12 Temmuz 2018 tarihinde hastaneye başvurmaları gerekmektedir. Zamanında hastaneye gitmeyen adayların muayeneleri hastane tarafından yapılmayacağından, adayların bu hususa özen göstermeleri önem arz etmektedir.

5.  Hastane işlemlerine zamanında başlamayan adaylar hiçbir şekilde hak iddia edemeyecektir.

6.  Bu duyuru tebliğ amaçlıdır. Ayrıca yazı, posta, telefon vb. usulde herhangi bir başka duyuru yapılmayacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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