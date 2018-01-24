Jandarma'dan Harika Klip 'Kahramanlar Operasyonda! Teröre Geçit Yok!'

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından kısa sürede beğeni rekorları kıran yeni bir video daha paylaşıldı. Zeytin Dalı Harekatı sınır ötesinde başarıyla devam ederken, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Komando ve Özel Harekat Birliklerinin Şırnak , Tunceli ve Ağrı kırsalında bölücü teröristlere yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sınır ötesinde Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken, Jandarma Komandolar ve Jandarma Özel Harekat Birliklerimiz Şırnak, Tunceli ve Ağrı kırsalında operasyonlara hız kesmeden kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Bölgeden gelen son fotoğraflarla süslenen videoya aşağıdan erişebilirsiniz.

KLİPTE KULLANILAN MÜZİK

SÖZLERİ

Geri dönsün ulu günler

Hun'un Allah ömrünü ver

Bölüneni kurtlar yiyor

Birleşiniz,birleşin sizler!

Ömür de tez gelip geçer

Hayaller de tez gelip geçer

İyi kullan elinde duranı

Olmasın için zaman ahir

Kime gerek yetim başın?

Yurdun için doğurulansın.

Turan oğlu gevşemesin,

Turan tuğu yere yığılmasın.

Geri dönsün ulu günler

Hun'un Allah ömrünü ver

Bölüneni kurtlar yiyor

Birleşiniz,birleşin sizler!

Kimler seni zapt edebilir?

Er İdilin dölleri

Yeniden doğar Alp yiğit

Yeniden coşar Türk kanı

Türk kanı kabaranda

Karanlık kalmaz bu alemde

Günün gözü ışıldayıp

Nur saçar tüm insanlığa

Türk kanı kaynayanda

Karanlık kalmaz etrafta

Bütün dünya durup silkinir

Günün gözü ışıyanda

Yurdun kanı ülkeye dönse

Hiç bir yerlerde kala kalmasa

Esneme! esnemen yeter

Ey Turanın öz balası

Görünmezse yurdun bilgesi

Görünenlere yem olursun

Esneme! esnemen yeter

Ey Turanın öz balası

Ateş ile sudan yaratılan

Yüce Turan,bala Turan

Kurtarın dünyayı

Kara gecenin kanadından

Yırtın bozup kara oyunu

Köklerinden söküp atın

Efendisi nerede Gökbörünün?

Dostu nerede bozkırın?

Fırtınalar koparan Tuğun nerede?

Yellerle yarışan oğlun nerede?

Duman yeniden dağılmaz mı?

Turan yeniden doğmaz mı?

Geri dönsün ulu günler

Hun'un Allah ömrünü ver

Dillerde kalan Ataların ruhları

Diriliniz! Diriliniz!

Önünde hala ulu günler

Yine doğrulur Türklerim

Bölüneni kurtlar yiyor

Birleşiniz! Birleşin sizler!﻿

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