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Jandarma'dan Harika Klip 'Kahramanlar Operasyonda! Teröre Geçit Yok!'

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından kısa sürede beğeni rekorları kıran yeni bir video daha paylaşıldı. Zeytin Dalı Harekatı sınır ötesinde başarıyla devam ederken, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Komando ve Özel Harekat Birliklerinin Şırnak , Tunceli ve Ağrı kırsalında bölücü teröristlere yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürdüğü bildirildi.

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Jandarma'dan Harika Klip 'Kahramanlar Operasyonda! Teröre Geçit Yok!'

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından kısa sürede beğeni rekorları kıran yeni bir video daha paylaşıldı. Zeytin Dalı Harekatı sınır ötesinde başarıyla devam ederken, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Komando ve Özel Harekat Birliklerinin Şırnak , Tunceli ve Ağrı kırsalında bölücü teröristlere yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürdüğü bildirildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:33
Jandarma'dan Harika Klip 'Kahramanlar Operasyonda! Teröre Geçit Yok!'

Jandarma'dan Harika Klip 'Kahramanlar Operasyonda! Teröre Geçit Yok!'

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından kısa sürede beğeni rekorları kıran yeni bir video daha paylaşıldı. Zeytin Dalı Harekatı sınır ötesinde başarıyla devam ederken, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Komando ve Özel Harekat Birliklerinin Şırnak , Tunceli ve Ağrı kırsalında bölücü teröristlere yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürdüğü bildirildi. 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sınır ötesinde Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken, Jandarma Komandolar ve Jandarma Özel Harekat Birliklerimiz Şırnak, Tunceli ve Ağrı kırsalında operasyonlara hız kesmeden kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Bölgeden gelen son fotoğraflarla süslenen videoya aşağıdan erişebilirsiniz.

KLİPTE KULLANILAN MÜZİK

SÖZLERİ

Geri dönsün ulu günler
Hun'un Allah ömrünü ver
Bölüneni kurtlar yiyor
Birleşiniz,birleşin sizler!

Ömür de tez gelip geçer
Hayaller de tez gelip geçer
İyi kullan elinde duranı
Olmasın için zaman ahir

Kime gerek yetim başın?
Yurdun için doğurulansın.
Turan oğlu gevşemesin,
Turan tuğu yere yığılmasın.

Geri dönsün ulu günler
Hun'un Allah ömrünü ver
Bölüneni kurtlar yiyor
Birleşiniz,birleşin sizler!

Kimler seni zapt edebilir?
Er İdilin dölleri
Yeniden doğar Alp yiğit
Yeniden coşar Türk kanı

Türk kanı kabaranda
Karanlık kalmaz bu alemde
Günün gözü ışıldayıp
Nur saçar tüm insanlığa

Türk kanı kaynayanda
Karanlık kalmaz etrafta
Bütün dünya durup silkinir
Günün gözü ışıyanda

Yurdun kanı ülkeye dönse
Hiç bir yerlerde kala kalmasa
Esneme! esnemen yeter
Ey Turanın öz balası

Görünmezse yurdun bilgesi
Görünenlere yem olursun
Esneme! esnemen yeter
Ey Turanın öz balası

Ateş ile sudan yaratılan
Yüce Turan,bala Turan
Kurtarın dünyayı
Kara gecenin kanadından

Yırtın bozup kara oyunu
Köklerinden söküp atın
Efendisi nerede Gökbörünün?
Dostu nerede bozkırın?

Fırtınalar koparan Tuğun nerede?
Yellerle yarışan oğlun nerede?
Duman yeniden dağılmaz mı?
Turan yeniden doğmaz mı?

Geri dönsün ulu günler
Hun'un Allah ömrünü ver
Dillerde kalan Ataların ruhları
Diriliniz! Diriliniz!

Önünde hala ulu günler
Yine doğrulur Türklerim
Bölüneni kurtlar yiyor
Birleşiniz! Birleşin sizler!﻿

KPSSCAFE.CMO.TR- ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
JandarmaJandarma KlipJandarma Genel Komutanlığı
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