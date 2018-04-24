Jandarma'dan Asayiş, Lojistik ve Havacılık Branşı Uzman Erbaş Duyurusu-Atamalar Yapıldı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Jandarma resmi sitesi öğrenci/personel temini sistemi üzerinden yapılan açıklamada son alımda mülakatları geçen ve atamaya hak kazanan asayiş uzman erbaşların atamalarının yapıldığı belirtildi.

Jandarma sitesinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

KASTAMONU 5'İNCİ JANDARMA EĞİTİM .ANA KOMUTANLIĞI EMRİNE KATILACAK YENİ TEMİN ASAYİŞ, LOJİSTİK VE HAVACILIK BRANŞLI UZMAN ERBAŞLARIN ATAMA DUYURUSU

Atama yeri sorgulama için: https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTS_Aday/Aday.aspx

ATAMALAR YAPILDI, PEKİ YENİ ALIMLAR NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığının uzman erbaş atamalarını yapmasının ardından yeni alımlar beklenmeye başladı. On binlerce adayi yeni dönem alımlarının bir an önce yapılmasını istiyor. Ancak yeni uzman erbaş alımları hakkında herhangi bir duyuru henüz yapılmadı.

YENİ UZMAN ERBAŞ ALIMI DUYURUSU GELDİĞİ ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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