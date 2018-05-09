Jandarma'da Yeni Dönem: Komando, Asayiş ve Diğer Personeller Yeni Yazlık Kıyafete Geçti

Jandarma'da yeni dönem başladı.

Jandarma Asayiş, Komando ve Eğitim dahil 6 temel kıyafetinde değişiklik geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Yapılan değişiklik ile jandarma teşkilatı yeni yazlık üniformalarıyla vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapmaya devam ediyor.

Eski kıyafetlere nazaran günlük kullanım için çok daha rahat olan ve daha güzel görünen yeni tip mavi renkte olan yazlık kıyafetlerde "kayık kep" yerine bere ve şapkanın olması dikkatleri çekti.

RÜTBELER

Jandarma asayiş personelinin kullanacağı yeni kıyafetlerde subayların rütbe işaretleri omuza, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çavuş ve onbaşı rütbesindeki erlerin rütbe işaretleri ise kola kısmına takıldı.

Öte yandan yeni kıyafette sağ kolda Türk bayrağı, sol kolda daire şeklindeki birlik arması bulunuyor.

Sağ göğüs üzerinde personelin soyadı yazarken, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile erbaş ve erlerin yaka işaretleri, sağ göğüs üzerinde bulunan isimlikleri, şapka kokartlar ve rütbeleri nakışlı örme şeklinde düzenlendi.

Subay astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş statüsündeki personelin tamamının yaka işaretinde şualı ay yıldız ve düğme yer alırken erbaş ve erlerin yaka işaretinde düğme yerine yalnızca şualı ay yıldız yer alıyor.

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