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Jandarma Astsubay Alımı Mülakat Süreci Başlıyor (Sınav Ücreti , Parkur)

Jandarma Genel Komutanlığı 2018 yılı astsubay alımında mülakat süreci başlıyor. Mülakat sürecinde ilk olarak adayların sınav ücretini yatırması gerekmektedir. Sınav ücreti 3 Mayıs mesai başlaması ile birlikte yatırılacak.

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Jandarma Astsubay Alımı Mülakat Süreci Başlıyor (Sınav Ücreti , Parkur)

Jandarma Genel Komutanlığı 2018 yılı astsubay alımında mülakat süreci başlıyor. Mülakat sürecinde ilk olarak adayların sınav ücretini yatırması gerekmektedir. Sınav ücreti 3 Mayıs mesai başlaması ile birlikte yatırılacak.

03 Mayıs 2018 Perşembe 00:11
Jandarma Astsubay Alımı Mülakat Süreci Başlıyor (Sınav Ücreti , Parkur)

Jandarma Genel Komutanlığı en az önlisans mezunu kadın-erkek astsubay alımı başvuru sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı.

Başvuru sonuçlarının açıklanması ile adaylar için mülakat süreçleri başladı. Başvurusu kabul edilen adaylar fiziki yeterlilik, önsağlık ve diğer seçim aşamalarından geçecek. 

Astsubay alımında süreç takvimi şu şekilde;

ADAYLARIN MÜLAKATLARA GELİRKEN YANLARINDA GÖTÜRECEKLERİ EVRAKLAR

Başvuru ücreti yatırma işlemi ise şu şekilde;

PARKUR

ASTSUBAY ALIMI MÜLAKAT SÜRECİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİN;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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