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Jandarma Astsubay Alımı Mülakat Aşamaları-Evraklar , Boy-Kilo , Parkur

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımında mülakat yer ve tarihleri açıklandı. Peki Jandarma mülakatları nasıl olacak? Astsubay alımında parkur nasıldır?

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Jandarma Astsubay Alımı Mülakat Aşamaları-Evraklar , Boy-Kilo , Parkur

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımında mülakat yer ve tarihleri açıklandı. Peki Jandarma mülakatları nasıl olacak? Astsubay alımında parkur nasıldır?

16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:54
Jandarma Astsubay Alımı Mülakat Aşamaları-Evraklar , Boy-Kilo , Parkur

Jandarma Genel Komutanlığı mülakat yer ve tarihlerinin açıklanmasının ardından mülakatlra girecek adaylar, fiziki yeterlilik ve diğer aşamaları araştırmaya başladı.

Jandarma, geçtiğimiz Nisan ayında yayımladığı ilanında muvazzaf ve sözleşmeli olarak 3 bin 400 adet kadın-erkek astsubay alımı yapacağını duyurdu. İlan için başvurular geçtiğimiz ay alındı ve başvuru sonuçları Nisan ayının son günü açıklandı. Bu sonuçların ardından mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar sınav paralarını anlaşmalı bankalara yatırdı.

Bunun ardından bugün mülakat yer ve tarihleri bugün açıklandı. Saatler 14,00î gösterdiğinde açıklanan sonuçların ardından mülakatlara girecek adaylar mülakat süreçlerini ve parkuru araştırmaya başladı. İşte Mülakat süreci.

ADAYLARIN YANLARINDA GÖTÜRECEĞİ EVRAKLAR

MÜLAKAT SÜREÇLERİ

BOY KİLO ENDEKSİ

PARKUR

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Jandarma'dan Kadın-Erkek Astsubay Alımı Mülakat Duyurusu Geldi
Jandarma'dan Kadın-Erkek Astsubay Alımı Mülakat Duyurusu Geldi
Son Güncelleme: 16.05.2018 15:06
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