Jandarma Asayiş Uzman Erbaş Atama Sonuçları Açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı asayiş branşı atama sonuçları açıklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan son dakika duyurusunda Kastamonu ve Safranbolu Jandarma Eğitim Komutanlığı emirlerine asayiş branşı uzman erbaş olarak atanan askerlere yer verildi.

Açıklamalar şu şekilde;

UZMAN ERBAŞ ATAMA SONUÇLARI KASTAMONU 5'İNCİ J.EĞT.A.K.LIĞI EMRİNE ATANAN ASAYİŞ BRANŞLI 1'İNCİ GRUP 24.07.2018 14:00 UZMAN ERBAŞ ATAMA SONUÇLARI KASTAMONU 5'İNCİ J.EĞT.A.K.LIĞI EMRİNE ATANAN ASAYİŞ BRANŞLI 2'İNCİ GRUP 24.07.2018 14:00 UZMAN ERBAŞ ATAMA SONUÇLARI SAFRANBOLU 125'İNCİ J.EĞT.A.K.LIĞI EMRİNE ATANAN ASAYİŞ BRANŞLI 24.07.2018 14:00

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