Jandarma Uzman Erbaş Alımı ile ilgili açılan ilanlar yalnızca Lojistik ve MEBS için açıldı ancak Jandarma Uzman Erbaş olmak isteyen adaylar Jandarma Asayiş Uzman Erbaş Alımı ne zaman yapılacak sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 9 Temmuz akşamı yeni kabinenin devvam edenler bakanlarından birisi olarak ilan edilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni kabine döneminde memur alımları ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.

Jandarma Genel Komutanlığı 2018 yılı için ilk uzman erbaş alımı ilanını yayımladı ve biz KPSS cafe olarak anında okurlarımıza duyurduk. Lojistik ve MEBS ağırlıklı olarak yapılacak 2.357 uzman erbaş alımı için başvurular hala devam ederken bazı adaylar Jandarma Asayiş Uzman Erbaş Alımı ile ilgil bilgi bekliyor. 2018/1 başvurularında sadece lojistik ve MEBS branşlarına yer verilmesi komando ve asayis uzman çavuş ilanlarını bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma Komando ve Jandarma Asayiş Uzman ÇAvuş Alımı ile ilgili açıklama yapmış ve alımların bu sene yani 2018 yılında yapılacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nisan ayı içerisinde yaptığı açıklamaları yeni kabinenin yeniden içişleri bakanı olarak açıklaması yinelemiş ve 2018 yılı içerisinde 25 bin Jandarma asayiş alınacağını vurgulamıştı.. Ancak 2018/1 ilanında asayiş branşına alım için hiçbir bilgi yer almadı. Bakan Soylu'nun açıklamaları referans alındığında kısa zaman sonra Jandarma Asayiş Uzman Erbaş Alımı ilanları yayınlanması beklenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile artık Jandarma'ya er gönderilmeyeceği kararı verilmişti. Bu durumda Jandarma Genel Komutanlığı'nın Erbaş ihtiyacı daha fazla olacaktır. 2018 yılı içerisinde yayımlanması beklenen Jandarma Uzman Erbaş Alımı ile ilgili kesin bir tarih bilgisi bulunmuyor ancak 2018 yılı içerisinde yayımlanacak yeni askeri personel alımı ilanlarında Jandarma Komando ve Jandarma Asayiş Erbaş branşlarının da olması bekliniyor.

Jandarma Asayiş Uzman Erbaş ilanlarının ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz keisn bir tarih bilgisi bulunmuyor.

KPSScafe.com.tr | Ankara