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Jandarma 4 Bin Kadın ve Erkek Astsubay Alacak!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın teşkilat yapısı olarak İçişleri Bakanlığı'na bağlanması için yapılandırma çalışmaları devam ederken askeri personel alımları için de hazırlıklar yapılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar daha önceki yaptığı açıklamalarda Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere kızlarımız ve erkeklerimiz arasından 4 bin civarında astsubay alımı yapacağız ifadelerini kullanmıştı. Peki 2019 astsubay alım ilanları ne zaman yayımlanacak? Hangi branşlarda astsubay alımı yapılacak? İşte detaylar...

Jandarma 4 Bin Kadın ve Erkek Astsubay Alacak!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın teşkilat yapısı olarak İçişleri Bakanlığı'na bağlanması için yapılandırma çalışmaları devam ederken askeri personel alımları için de hazırlıklar yapılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar daha önceki yaptığı açıklamalarda Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere kızlarımız ve erkeklerimiz arasından 4 bin civarında astsubay alımı yapacağız ifadelerini kullanmıştı. Peki 2019 astsubay alım ilanları ne zaman yayımlanacak? Hangi branşlarda astsubay alımı yapılacak? İşte detaylar...

27 Ocak 2019 Pazar 09:46
Jandarma 4 Bin Kadın ve Erkek Astsubay Alacak!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın teşkilat yapısı olarak İçişleri Bakanlığı'na bağlanması için yapılandırma çalışmaları devam ederken askeri personel alımları için de hazırlıklar yapılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar daha önceki yaptığı açıklamalarda Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere kızlarımız ve erkeklerimiz arasından 4 bin civarında astsubay alımı yapacağız ifadelerini kullanmıştı. Peki 2019 astsubay alım ilanları ne zaman yayımlanacak? Hangi branşlarda astsubay alımı yapılacak? İşte detaylar...

2018 yılının Nisan ayında 3500 astsubay alımı yapılmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada astsubay alımlarının 2019 yılında da artarak devam edeceğiniz belirtmişti.

ASTSUBAY ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yetkililerin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini belirttikleri astsubay alımları için geçen yıllarda olduğu gibi yine Nisan ayı başında ilanların yayınlanacağı tahmin ediliyor. Astsubay olmak isteyen kadın ve erkek adayların en çok merak ettiği astsubay ilan tarihi ile ilgili kesin bilgi yok ancak geçen yıllara baktığımızda Nisan ayının başında yayınlanmaması için bir sebep görülmüyor. 

Peki Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek kadın ve erkek astsubay alımları hangi branşlarda yapılacak. Bunu da yine 2018 yılında yapılan branş alımlarına bakarak öğrenebiliyoruz.

İşte alım yapıalcak branşlar;

Jandarma bünyesinde görevlendirilecek Astsubay alımı başvuru şartları da merak ediliyor. İşte astsubay başvuru şartları;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu‟nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,
  • Temini yapılacak branşlar için  lisans veya ön lisans bölümlerine denk programlardan mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,
  • Lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya  bu yıl mezun olabilecek durumda olanlar için yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve bu yıl tamamlayacak olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak,
  • Lisans için KPSS P3, ön lisans için KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almak,
  • Şehit ve malul eş ve çocukları için KPSS taban puanının en az % 80‟inini almış olmak -En az 48 almak
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

  • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, p. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 27.01.2019 14:29
Anahtar Kelimeler:
jandarma bin kadın erkek astsubay alacak
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Ayşe 7 saat önce

Yaş şartı nedir acaba?

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Vatan askı 7 saat önce

Bekliyoruz

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Pöh 7 saat önce

Sjsn

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Pöh 7 saat önce

Neden kadınlar sağlık bölümünde yok her seferinde bu sorunla karşılaşıyoruz kılavuzda bölümlerimiz yok

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Ozge 7 saat önce

Kpss kalksn yaa

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Jandarma 6 saat önce

Jandarmada sağlıkçı astsb lar operasyonlara katılıyor yani yeri geldiğinde arazide kalıyor bayanın bunu yapamayacağı için yok

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Zafer 6 saat önce

Kpss den nefret ediyorum..

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mehmet 5 saat önce

ilahiyat mezunu başvurabilir mi

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