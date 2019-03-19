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Jandarma 22 Bin Uzman Erbaş Başvuruları Başladı

19 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 22 bin askeri personel alımı yapılacak.

Jandarma 22 Bin Uzman Erbaş Başvuruları Başladı

19 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 22 bin askeri personel alımı yapılacak.

19 Mart 2019 Salı 07:12
Jandarma 22 Bin Uzman Erbaş Başvuruları Başladı

PEKİ YAYIMLANAN İLANA BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan duyuruda ise başvuruların 19 Mart 2019 tarihinde başladığı ve 4 Nisan 2019 tarihinde sona ereceği bildirildi.

PEKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Erkek olmak.

3- 20) yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olmak 04 Nisan 2000 ve 01 Ocak 1992 (dahil)

4- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından temiz çıkmak.

5- 2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş (2019-1) Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarına haiz olmak.

BAŞVURU SÜRECİ

Yayımlanan ilana ön başvurular sadece;

"https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi" üzerinden yapılacak.

Ayrıca başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet
kapısı vasıtasıyla yapılmak zorunda.

NOT: İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular alınmayacak.

KPSS ŞARTI

Yayımlanan ilanda KPSS şartı olarak ise;

"Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır. Sınavlara çağrılacak adayların %50’si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS’den (P3, P93, P94) en az (50) puan alanlardan, %50’si (20.000) ise 2018 yılı KPSS’ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak (50)’nin altında puan alanlardan seçilecektir. 2018 yılı KPSS puanı (P3, P93, P94) (50)’nin altında olanlar, KPSS puanı hiç olmayanlarla birlikte değerlendirilecektir" denildi.

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Emre 7 dakika önce

İlköğretim de alın ihtiyaç olsa alirsiniz

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