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İlkokul Mezunu Komando Uzman Erbaş Alınacak!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan son uzman erbaş alımında en az ilkokul mezunu uzman onbaşı alımı yapılacağı açıklandı. İlanın detaylarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı komando sınıfına uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar...

İlkokul Mezunu Komando Uzman Erbaş Alınacak!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan son uzman erbaş alımında en az ilkokul mezunu uzman onbaşı alımı yapılacağı açıklandı. İlanın detaylarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı komando sınıfına uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar...

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:22
İlkokul Mezunu Komando Uzman Erbaş Alınacak!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan son uzman erbaş alımında en az ilkokul mezunu uzman onbaşı alımı yapılacağı açıklandı. İlanın detaylarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı komando sınıfına uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar...

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Komando uzman erbaş alımına başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve erkek olmak,

Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az ilköğretim okulu mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak

Tercihen Boşnakça, Yunanca, Bulgarca, Rusça, Arapça, Farsça, Yerel Lehçe bilmek,

Askerliğini  yapmış veya yapıyor olmak,

Askerliğini yapanlar için 28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar,

01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar,

Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Komando uzman erbaş alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantı adresine gidin. 

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayın

Başvuru yapmak için tıklayın

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.02.2019 13:14
Anahtar Kelimeler:
ilkokul mezunu komando uzman erbaş alınacak
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Sefa 3 saat önce

Neden askerlik şartı aranıyor zaten asker olucak

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Mahfuz 3 saat önce

Yaş sınırı varmı

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Serap 2 saat önce

Bayan alınıyormu orta okul mezunu

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Reis 2 saat önce

İlk okul mezunu istiyonux rusca lehce isteniyo ne alaka

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. 1 saat önce

ilk okul yetmez okuma yazma bilmeyenleride alın düşük olan kaliteniz dahada aşağıya düşsün sonda dersiniz neden profesyonel olamadık bu işin başı eğtim her konuda ama nerde

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