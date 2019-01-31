Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İlkokul Mezunlarına Uzman Onbaşı Lise Mezunlarına Uzman Çavuş Olma Fırsatı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan son ilanın detaylarına göre ilkokul ve ortaokul mezunu adaylar için uzman onbaşı, lise ve dengi okullardan mezun olan adaylar içinse uzman çavuş olma fırsatı doğdu. Ancak Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacak uzman onbaşı ve uzman çavuş alımları için adayların bazı şartları taşımaları gerekiyor. Uzman Onbaşı ve Uzman Çavuş olmak isteyen adaylar tarafından merak edilen bilgileri haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte detaylar...

İlkokul Mezunlarına Uzman Onbaşı Lise Mezunlarına Uzman Çavuş Olma Fırsatı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan son ilanın detaylarına göre ilkokul ve ortaokul mezunu adaylar için uzman onbaşı, lise ve dengi okullardan mezun olan adaylar içinse uzman çavuş olma fırsatı doğdu. Ancak Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacak uzman onbaşı ve uzman çavuş alımları için adayların bazı şartları taşımaları gerekiyor. Uzman Onbaşı ve Uzman Çavuş olmak isteyen adaylar tarafından merak edilen bilgileri haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte detaylar...

31 Ocak 2019 Perşembe 15:40
İlkokul Mezunlarına Uzman Onbaşı Lise Mezunlarına Uzman Çavuş Olma Fırsatı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinden görevlendirilmek üzere uzman onbaşı ve uzman çavuş ilanı yayımlandı. Uzman onbaşı ve uzman çavuş olmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını, sınav tarihini ve birçok merak edilen soruların cevaplarını öğrenmeye çalışıyor.

Uzman onbaşı olabilmek için en az ilkokul mezunu olma şartı aranırken, uzman çavuş başvurusunda bulunabilmek için en az lise ve dengi okullardan mezun olmak gerekiyor.

Maalesef uzman onbaşı ve uzman çavuş alımlarına kadın adaylar başvuru yapmıyor çünkü ilanda yer alan başvuru şartlarındaki ilk madde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak ve Erkek olmak olarak yer alıyor.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir).

Seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılacak, adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle, SMS duyurusu ile internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.

Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil),astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.01.2019 21:17
Anahtar Kelimeler:
ilkokul mezunlarına uzman onbaşı lise mezunlarına uzman çavuş olma fırsatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kadir 6 saat önce

Jandarma ilanını bekliyoruz..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Emir 6 saat önce

Askerlik şartı vaemi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet Can Işık 6 saat önce

Zaten asker olmak icin varız neden askerlik sartı var

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
. 6 saat önce

uzman onbaşı daha sonra uzman çavuş oluyo yani uzman çavuşların yüzde 90 ı görev ilk başladıklarında uzman onbaşı daha sonra birlik komutanı isterse 1 ay sonra uzman çavuş olarak terfisini sağlayabiliyo

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sinan 6 saat önce

Askerlik şartı var mı?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Salim 5 saat önce

Yaş 29 olsun çünkü madurum yaştan dolayı hakkaride dört yıl sozlesmeli er orak görev yaptım kendi isteğimle ayrildim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ayşe 5 saat önce

Bayanlar da başvurabiliyo mu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ayşe 5 saat önce

Bayanlar da başvurabiliyo mu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım Başvuru Süresi Uzatıldı!
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım Başvuru Süresi Uzatıldı!
Uzman Erbaş Alım İlanı Yayımlandı! İşte Başvuru Şartları! (Uzman Onbaşı ve Uzman Çavuş)
Uzman Erbaş Alım İlanı Yayımlandı! İşte Başvuru Şartları! (Uzman Onbaşı ve Uzman Çavuş)
30 Bin Bordo Bereli, JÖH ve PÖH Alımı Yapılacak!
30 Bin Bordo Bereli, JÖH ve PÖH Alımı Yapılacak!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim