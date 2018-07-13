İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den Gözaltına Alındı

Konya'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ve kararlılıkla yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Gözaltı kararının çıkartılmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi ve düzenlenen operasyonla Urlu'yu gözaltına aldı.

Gözaltına alınmasının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Urlu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA