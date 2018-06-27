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Hava Kuvvetlerine Dev Operasyon: 1 tuğgeneral, 2 binbaşı, 31 yüzbaşı, 65 üsteğmen Gözaltında

Ankara merkezli FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı. Yapılan son dakika açıklamada 1 tuğgeneral, 2 binbaşı, 31 yüzbaşı, 65 üsteğmenden 30’u pilot olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğine yer verildi.

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Hava Kuvvetlerine Dev Operasyon: 1 tuğgeneral, 2 binbaşı, 31 yüzbaşı, 65 üsteğmen Gözaltında

Ankara merkezli FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı. Yapılan son dakika açıklamada 1 tuğgeneral, 2 binbaşı, 31 yüzbaşı, 65 üsteğmenden 30’u pilot olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğine yer verildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:10
Hava Kuvvetlerine Dev Operasyon: 1 tuğgeneral, 2 binbaşı, 31 yüzbaşı, 65 üsteğmen Gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi.

Ankara Adliyesi resmi sayfasında yayımlanan duyuruda Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu düzenlendiğine yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemi ile haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 78’i hakkında bu soruşturma nedeni ile kısa süre önce idari işlem yapılan 21’i hakkında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası adli işlem yapılan 1 tuğgeneral, 2 binbaşı, 31 yüzbaşı, 65 üsteğmenden 30’u pilot olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında 27/06/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 20 ilde devam etmektedir. 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi sırasında sayın Cumhurbaşkanına suikast girişimi için Marmaris’e giden darbeci askerleri yöneten tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in de FETÖ’nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemi ile haberleştiği tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.06.2018 13:06
Anahtar Kelimeler:
Hava KuvvetleriAnkaraFetöSon Dakika
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