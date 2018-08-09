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Hava Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Temini Sonuçları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynak 4.üncü ve 5.inci Dönem Muvazzaf Astsubay Temini Faaliyeti Katılış İşlemleri sonuç duyurusu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı.

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Temini Sonuçları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynak 4.üncü ve 5.inci Dönem Muvazzaf Astsubay Temini Faaliyeti Katılış İşlemleri sonuç duyurusu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:52
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Temini Sonuçları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynak 4.üncü ve 5.inci Dönem Muvazzaf Astsubay Temini Faaliyeti Katılış İşlemleri sonuç duyurusu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na dış kaynaktan astsubay temini ile ilgili başvuru işlemleri tamamlandı ve başvuru sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sayfasında erişime açıldı.

Başvuran adaylar T.C.Kimlik numaralarını ve güvenlik doğrulama kodunu girerek sonuçları görüntüleyebilir.

Hv.K.K.lığı Dış Kaynak 4?üncü ve 5?inci Dönem Muvazzaf Astsubay Temini Faaliyeti Katılış İşlemleri ile ilgili durumunuzu öğrenmek için tıklayınız.

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Anahtar Kelimeler:
Hava Kuvvetler KomutanlığıAstsubay Temini
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