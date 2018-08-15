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Harp Okulları Kesin Kayıt Tarihleri Belli Oldu

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına kesin kayıt tarihleri belli oldu.

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Harp Okulları Kesin Kayıt Tarihleri Belli Oldu

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına kesin kayıt tarihleri belli oldu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:17
Harp Okulları Kesin Kayıt Tarihleri Belli Oldu

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına kesin kayıt tarihleri belli oldu.

Milli Savunm Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile kesin kayıt tarihleri açıklandı.

Yapılan duyuru şöyle;

Değerli Adaylarımız;
1.    MSÜ Harp Okullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" MSÜ Rektörlüğü koordinesinde ilgili Okul K.lıkları tarafından;
    a.    Asil listelerdeki adayların kayıt işlemleri 15-17 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki mesai gün ve saatlerinde (08.00-17.00),
    b.    Yedek listelerdeki adayların kayıt işlemleri 27 Ağustos-12 Eylül 2018 tarihleri arasındaki mesai gün ve saatlerinde yapılacaktır.

2.    Belirtilen tarihte kesin kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kesin kayıt hakkınız iptal edilecektir.

3.    Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları için YEDEK olarak sıralamaya giren adaylar için 
27 Ağustos 2017 tarihinden itibaren asil listede bulunan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerlerine Yedek Liste birinci adaydan başlayarak sırası gelen adaylar telefon ile çağrılacaktır. Sıranın size gelmesi durumunda, başvuru esnasında beyan etmiş olduğunuz telefonlara çağrı yapılacağından, aranıldığında bu telefonlarda bulunmanız gerekmektedir. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olacaktır. Size yapılan tebligattan sonra 2 iş günü içerisinde kesin kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kesin kayıt hakkınız iptal edilecektir. İletişim bilgilerinizde meydana gelen değişiklikleri aşağıda belirtilen iletişim numaralarını arayarak güncellemeniz gerekmektedir.

4.    Kayıt için izlenecek yol:

    a.    Kara Harp Okulu (KHO) Komutanlığı yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

    b.    Deniz Harp Okulu (DHO) ve Sahil Güvenlik Harp Okulu (SGHO) Komutanlığı yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

    c.    Hava Harp Okulu (HHO) Komutanlığı yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

BU İLAN AYNI ZAMANDA TEBLİGAT YERİNE GEÇMEKTEDİR.

Millî Savunma Üniversitesi İletişim Bilgileri    : 0 212 398 01 60
Kara Harp Okulu İletişim Bilgileri            : 0 312 419 75 58
Deniz Harp Okulu İletişim Bilgileri            : 0 216 395 26 30 / 23 03
Hava Harp Okulu İletişim Bilgileri            : 0 212 663 24 90 (4421)

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Harp Okulları Kayıt Tarihleri
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Yusuf 2 saat önce

Benim puanım tuttuğu halde elemelere katılmadum. Aklı olan varsa bu okullara girmez, iki gün sonra sen teröristsin deyip yıllarca hapislerde çürütmeyeceklerinin hiçbir garantisi yok!
Bundan öncekilere yaptılar çünkü!
Bu saatten sonra ne ülkenin adalet kavramı tek kişiye emanet, ne derse o!

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