Görevdeki Subaylara FETÖ Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var !

Son dakika haberi: Görev başındaki askerlere FETÖ operasyonu düzenlendi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bünyesindeki kripto mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt mensubu oldukları tespit edilen 65 kripto muvazzaf asker hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.
Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA