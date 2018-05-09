Görevdeki Jandarmalara Operasyon: 9 Binbaşı 17 Yüzbaşı Tutuklandı

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'da 9 binbaşı ve 17 yüzbaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü FETÖ'nün mahrem imamları ile kontörlü telefonlar ve ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatı oldukları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde halen görev yapmakta olan 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında 27 Nisan tarihinde gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının verilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından savcılığa sevk edildi. Savcılığa sevk edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanmayan şüphelilerden 9 binbaşı, 17 yüzbaşı olmak üzere toplam 26 şüpheli tutuklandı.

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