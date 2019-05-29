genelkurmay başkanlığı sözleşmeli personel alım duyurusu

Genelkurmay Başkanlığı bünyesine sivil memur alımı ile ilgili daha önce yayınlanan ilana başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından başvuruları kabul edilen sözleşmeli personel adayları için sınav duyurusu yayınladı. İşte detaylar...

1. Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan 51 Sözleşmeli Personel kadrosu için 12 - 14 Haziran 2019 tarihlerinde sözlü sınav yapılacaktır.

2. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kontenjanın 10 katı kadar aday KPSSP03 puan türüne göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınava çağrılmıştır.

3. Alım yapılacak unvanlara ait taban puanlar tabloda belirtilmiştir;

. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı MAMAK/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

5. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.

6. Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri getireceklerdir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

7. Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

8. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

9. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.

10. Mülakata gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

11. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

12. Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız....

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresine bakınız.

İlave sorularla ilgili irtibat numarası : 0 (312) 562 05 43

Belgegeçer (Faks) numarası : 0 (312) 319 43 67

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